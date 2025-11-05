https://1prime.ru/20251105/ssha-864266201.html

Фондовые индексы США растут в среду

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду, участники рынка обращают внимание на статистику по макроэкономике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.44 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,72%, до 47 425,6 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,06%, до 23 596,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,78%, до 6 824,56 пункта. Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре вырос сильнее ожиданий - до 52,4% с уровня сентября в 50%. Также в среду была опубликована статистика по занятости в стране. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, в то время как ожидался рост значения на 25 тысяч.

