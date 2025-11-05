Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут в среду - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/ssha-864266201.html
Фондовые индексы США растут в среду
Фондовые индексы США растут в среду - 05.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в среду
Основные фондовые индексы США растут в среду, участники рынка обращают внимание на статистику по макроэкономике страны, свидетельствуют данные торгов. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T21:15+0300
2025-11-05T21:15+0300
экономика
рынок
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84066/60/840666042_0:127:3017:1824_1920x0_80_0_0_34f35790a25a3ba9c3d68a6760c9012e.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду, участники рынка обращают внимание на статистику по макроэкономике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.44 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,72%, до 47 425,6 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,06%, до 23 596,49 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,78%, до 6 824,56 пункта. Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре вырос сильнее ожиданий - до 52,4% с уровня сентября в 50%. Также в среду была опубликована статистика по занятости в стране. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, в то время как ожидался рост значения на 25 тысяч.
https://1prime.ru/20251105/neft-864265879.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84066/60/840666042_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_56b5516b05ef12af99089115122e0ac5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
21:15 05.11.2025
 
Фондовые индексы США растут в среду

Фондовые индексы США растут после выхода макростатистики по стране

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду, участники рынка обращают внимание на статистику по макроэкономике страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.44 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,72%, до 47 425,6 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,06%, до 23 596,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,78%, до 6 824,56 пункта.
Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре вырос сильнее ожиданий - до 52,4% с уровня сентября в 50%.
Также в среду была опубликована статистика по занятости в стране. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, в то время как ожидался рост значения на 25 тысяч.
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером
21:04
 
ЭкономикаРынокИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала