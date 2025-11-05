https://1prime.ru/20251105/sud--864237608.html
Верховный суд поддержал возврат "Уралвагонзаводом" субсидии Минпромторга
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску министерства промышленности и торговли России обязали "Уралвагонзавод" (УВЗ) вернуть более 106 миллионов рублей субсидии, выданной на разработку новой техники, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Судья ВС РФ Марина Антонова, изучив кассационную жалобу УВЗ, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. Минпромторг выдал субсидию предприятию в 2015 году. Она должна была компенсировать часть затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках инвестпроекта по разработке и производству "унифицированной гусеничной платформы с гибридной энергоустановкой и электромеханической трансмиссией для сложных условий эксплуатации (районы с холодным арктическим климатом)". В соответствии с договором УВЗ к концу 2021 года должен был выпустить и реализовать 200 экземпляров продукции, получить шесть патентов на изобретения и секреты производства (ноу-хау), создать 110 высокопроизводительных рабочих мест и разработать пять "технологий мирового уровня". Поскольку в полном объеме перечисленные целевые индикаторы не были достигнуты, Минпромторг потребовал от УВЗ вернуть субсидию, а затем обратился в суд. Арбитражный суд Москвы в декабре 2024 года иск отклонил. Он согласился с доводами ответчика о невозможности получить ожидаемые результаты по независящим от УВЗ причинам и нецелесообразности продолжения дальнейшей работы. При этом уже понесенные исполнителем затраты суд отнес на заказчика. Апелляционный суд в апреле решение первой инстанции отменил и иск удовлетворил. Он принял во внимание, что письма УВЗ с обоснованием невозможности достижения целевых показателей, в том числе с экспертным заключением о состоянии рынка техники лесозаготовительной отрасли и перспективах сбыта продукции Рубцовского филиала УВЗ были направлены в Минпромторг в 2022-2023 годах, то есть уже после окончания срока реализации инвестпроекта. Апелляция взыскала с предприятия свыше 106 миллионов рублей неосновательного обогащения и 10 миллионов рублей штрафа. При этом требование по штрафу суд удовлетворил частично – истец требовал почти 80 миллионов. Арбитражный суд Московского округа в августе согласился с апелляцией.
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску министерства промышленности и торговли России обязали "Уралвагонзавод" (УВЗ) вернуть более 106 миллионов рублей субсидии, выданной на разработку новой техники, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
