https://1prime.ru/20251105/sud-864233722.html
Суд признал недействительными более 30 договоров о выделении квот на вылов
Суд признал недействительными более 30 договоров о выделении квот на вылов - 05.11.2025, ПРАЙМ
Суд признал недействительными более 30 договоров о выделении квот на вылов
Арбитражный суд Приморья в рамках удовлетворенного иска Генпрокуратуры РФ признал недействительными свыше 30 договоров о выделении "Рыболовецкому колхозу... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T07:01+0300
2025-11-05T07:01+0300
2025-11-05T07:01+0300
экономика
бизнес
промышленность
приморский край
рф
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864233722.jpg?1762315275
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья в рамках удовлетворенного иска Генпрокуратуры РФ признал недействительными свыше 30 договоров о выделении "Рыболовецкому колхозу "Восток-1" квот на вылов, следует из материалов суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Приморского края 31 октября удовлетворил иск ГП, которая просила взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Арбитраж признал ничтожными договора о закреплении долей квот на вылов.
"Признать недействительными (ничтожными) сделками договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №№ (….), заключенные между Федеральным агентством по рыболовству и Акционерным обществом "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", - говорится в тексте резолютивной части решения суда по иску.
Указанные договоры были заключены в 2018 и 2023 годах.
Также в резолютивной части отмечается, что с ряда ответчиков, помимо взыскания ущерба в 37,6 миллиарда рублей, в счет частичного возмещения ущерба в пользу РФ взысканы обыкновенные именные акции АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1".
В октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом, но суд вернул заявление из-за нарушений.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
приморский край
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, приморский край, рф, росрыболовство
Экономика, Бизнес, Промышленность, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РФ, Росрыболовство
Суд признал недействительными более 30 договоров о выделении квот на вылов
Суд в Приморье признал ничтожными договора о выделении квот на вылов
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья в рамках удовлетворенного иска Генпрокуратуры РФ признал недействительными свыше 30 договоров о выделении "Рыболовецкому колхозу "Восток-1" квот на вылов, следует из материалов суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Приморского края 31 октября удовлетворил иск ГП, которая просила взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Арбитраж признал ничтожными договора о закреплении долей квот на вылов.
"Признать недействительными (ничтожными) сделками договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №№ (….), заключенные между Федеральным агентством по рыболовству и Акционерным обществом "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", - говорится в тексте резолютивной части решения суда по иску.
Указанные договоры были заключены в 2018 и 2023 годах.
Также в резолютивной части отмечается, что с ряда ответчиков, помимо взыскания ущерба в 37,6 миллиарда рублей, в счет частичного возмещения ущерба в пользу РФ взысканы обыкновенные именные акции АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1".
В октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом, но суд вернул заявление из-за нарушений.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.