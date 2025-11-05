https://1prime.ru/20251105/sud-864233722.html

Суд признал недействительными более 30 договоров о выделении квот на вылов

Суд признал недействительными более 30 договоров о выделении квот на вылов - 05.11.2025, ПРАЙМ

Суд признал недействительными более 30 договоров о выделении квот на вылов

Арбитражный суд Приморья в рамках удовлетворенного иска Генпрокуратуры РФ признал недействительными свыше 30 договоров о выделении "Рыболовецкому колхозу... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T07:01+0300

2025-11-05T07:01+0300

2025-11-05T07:01+0300

экономика

бизнес

промышленность

приморский край

рф

росрыболовство

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864233722.jpg?1762315275

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья в рамках удовлетворенного иска Генпрокуратуры РФ признал недействительными свыше 30 договоров о выделении "Рыболовецкому колхозу "Восток-1" квот на вылов, следует из материалов суда, с которым ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края 31 октября удовлетворил иск ГП, которая просила взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Арбитраж признал ничтожными договора о закреплении долей квот на вылов. "Признать недействительными (ничтожными) сделками договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №№ (….), заключенные между Федеральным агентством по рыболовству и Акционерным обществом "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", - говорится в тексте резолютивной части решения суда по иску. Указанные договоры были заключены в 2018 и 2023 годах. Также в резолютивной части отмечается, что с ряда ответчиков, помимо взыскания ущерба в 37,6 миллиарда рублей, в счет частичного возмещения ущерба в пользу РФ взысканы обыкновенные именные акции АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1". В октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом, но суд вернул заявление из-за нарушений. Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.

приморский край

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, приморский край, рф, росрыболовство