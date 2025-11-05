Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-05T07:01+0300
2025-11-05T07:01+0300
экономика
бизнес
промышленность
приморский край
рф
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864233722.jpg?1762315275
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья в рамках удовлетворенного иска Генпрокуратуры РФ признал недействительными свыше 30 договоров о выделении "Рыболовецкому колхозу "Восток-1" квот на вылов, следует из материалов суда, с которым ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края 31 октября удовлетворил иск ГП, которая просила взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Арбитраж признал ничтожными договора о закреплении долей квот на вылов. "Признать недействительными (ничтожными) сделками договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №№ (….), заключенные между Федеральным агентством по рыболовству и Акционерным обществом "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", - говорится в тексте резолютивной части решения суда по иску. Указанные договоры были заключены в 2018 и 2023 годах. Также в резолютивной части отмечается, что с ряда ответчиков, помимо взыскания ущерба в 37,6 миллиарда рублей, в счет частичного возмещения ущерба в пользу РФ взысканы обыкновенные именные акции АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1". В октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом, но суд вернул заявление из-за нарушений. Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
приморский край
рф
бизнес, промышленность, приморский край, рф, росрыболовство
Экономика, Бизнес, Промышленность, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РФ, Росрыболовство
07:01 05.11.2025
 
Суд признал недействительными более 30 договоров о выделении квот на вылов

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья в рамках удовлетворенного иска Генпрокуратуры РФ признал недействительными свыше 30 договоров о выделении "Рыболовецкому колхозу "Восток-1" квот на вылов, следует из материалов суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Приморского края 31 октября удовлетворил иск ГП, которая просила взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Арбитраж признал ничтожными договора о закреплении долей квот на вылов.
"Признать недействительными (ничтожными) сделками договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов №№ (….), заключенные между Федеральным агентством по рыболовству и Акционерным обществом "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", - говорится в тексте резолютивной части решения суда по иску.
Указанные договоры были заключены в 2018 и 2023 годах.
Также в резолютивной части отмечается, что с ряда ответчиков, помимо взыскания ущерба в 37,6 миллиарда рублей, в счет частичного возмещения ущерба в пользу РФ взысканы обыкновенные именные акции АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1".
В октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом, но суд вернул заявление из-за нарушений.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьПРИМОРСКИЙ КРАЙРФРосрыболовство
 
 
