Суд отклонил жалобы бизнесмена Богородова на передачу складов Росимуществу - 05.11.2025
Суд отклонил жалобы бизнесмена Богородова на передачу складов Росимуществу
Суд отклонил жалобы бизнесмена Богородова на передачу складов Росимуществу - 05.11.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил жалобы бизнесмена Богородова на передачу складов Росимуществу
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы бизнесмена Игоря Богородова и ряда структур британской девелоперской компании Raven Russia на... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T16:59+0300
2025-11-05T16:59+0300
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы бизнесмена Игоря Богородова и ряда структур британской девелоперской компании Raven Russia на судебные акты арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России передали 16 принадлежавших Raven Russia складских комплексов в пользу Российской Федерации в лице Росимущества, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. В иске, поданном в августе 2024 года, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между Raven Property, Богородовым и Ярославом Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы. Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись. Арбитражный суд Москвы в январе рассмотрел спор в закрытом режиме и, по сообщению Raven Russia, полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры. В открытом доступе решение не публиковалось. Предположительно, оно было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, не дожидаясь рассмотрения апелляций, компании-владельцы девяти из 16 комплексов перешли в собственность РФ. В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу". В суде ответчики заявили, что их цель состояла в передаче российскому менеджменту Raven российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным, обещали обжаловать его. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил решение без изменения, отклонив жалобы ответчиков. В конце октября из документов на портале ГИС "Торги", стало известно, что активы британской девелоперской компании Raven Russia выставили на аукцион. Речь идет о долях в размере 100% уставного капитала 12 юрлиц, которым принадлежат 16 складских комплексов в разных регионах России. Начальная цена лота составляет около 90 миллиардов рублей, а шаг аукциона – 4,5 миллиарда рублей. Покупателю нужно будет заплатить задаток в размере 18 миллиардов рублей. Торги организует банк ПСБ. Заявки на участие необходимо подать до 21 ноября. Сам аукцион состоится 3 декабря.
ПРАЙМ
16:59 05.11.2025
 
Суд отклонил жалобы бизнесмена Богородова на передачу складов Росимуществу

Суд отклонил жалобу Богородова и Raven Russia на передачу складов Росимуществу

МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы бизнесмена Игоря Богородова и ряда структур британской девелоперской компании Raven Russia на судебные акты арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России передали 16 принадлежавших Raven Russia складских комплексов в пользу Российской Федерации в лице Росимущества, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
В иске, поданном в августе 2024 года, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между Raven Property, Богородовым и Ярославом Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы.
Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись.
Арбитражный суд Москвы в январе рассмотрел спор в закрытом режиме и, по сообщению Raven Russia, полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры. В открытом доступе решение не публиковалось. Предположительно, оно было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, не дожидаясь рассмотрения апелляций, компании-владельцы девяти из 16 комплексов перешли в собственность РФ.
В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу".
В суде ответчики заявили, что их цель состояла в передаче российскому менеджменту Raven российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным, обещали обжаловать его. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил решение без изменения, отклонив жалобы ответчиков.
В конце октября из документов на портале ГИС "Торги", стало известно, что активы британской девелоперской компании Raven Russia выставили на аукцион. Речь идет о долях в размере 100% уставного капитала 12 юрлиц, которым принадлежат 16 складских комплексов в разных регионах России. Начальная цена лота составляет около 90 миллиардов рублей, а шаг аукциона – 4,5 миллиарда рублей. Покупателю нужно будет заплатить задаток в размере 18 миллиардов рублей. Торги организует банк ПСБ. Заявки на участие необходимо подать до 21 ноября. Сам аукцион состоится 3 декабря.
