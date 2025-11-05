https://1prime.ru/20251105/sud-864256708.html

Суд взыскал с бывшей "дочки" Sony Pictures 620 миллионов рублей

происшествия

бизнес

россия

москва

рф

синема парк

sony pictures

снг

МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску киносети "Синема Парк" взыскал более 620 миллионов рублей с ООО "Контент-Клуб" (прежнее название – ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг"), бывшей "дочки" американской кинокомпании Sony Pictures, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Взыскать с ООО "Контент-Клуб"… в пользу акционерного общества "Синема Парк"… упущенную выгоду в размере 620 263 503 руб. 47 коп.", - говорится в резолютивной части решения суда, вынесенного 31 октября. Ранее в этом деле суд назначал экспертизу, попросив экспертов ответить на вопросы о том, могли ли российские кинотеатры, в том числе "Синема Парк", осуществлять публичный показ кинофильмов студии Sony Pictures в 2022-2025 годах, какую выручку они получили, какие понесли расходы. Кроме того, эксперты должны были оценить упущенную выгоду от приостановки деятельности Sony Pictures в России. Это исковое заявление АО "Синема Парк" поступило в суд в июле и стало своеобразным ответом на иск "Контент-Клуба", поданный к "Синема Парку" в феврале. В том деле бывшая "дочка" американской киностудии, как рассказал ее представитель в суде, потребовала взыскать долг и неустойку по договору от 1 декабря 2019 года. Речь, в частности, шла о задолженности за прокат фильмов "Анчартед: На картах не значится", "Человек-паук: Нет пути домой" и "Портрет незнакомца". Арбитражный суд Москвы 28 октября полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с российской киносети около 472 миллионов рублей. Этот же суд 30 октября по иску ООО "Райзинг Стар Медиа", дочерней структуры "Синема Парка", взыскал с "Контент-Клуба" упущенную выгоду в размере свыше 162 миллионов рублей. Всего "Контент-Клуб" в 2025 году подал 89 исков к владельцам российских кинотеатров в разных регионах, требуя выплатить долги по договорам на показ фильмов производства Sony Pictures, заключенным до ухода американской киностудии из РФ. Арбитражный суд Москвы в августе по иску "Контент-Клуба" взыскал более 176 миллионов рублей с АО "Киномакс". В то же время бывшая "дочка" Sony Pictures отказалась от исков к некоторым прокатчикам – ООО "Кинотеатры нового поколения", ООО "Синема стар", ООО "Каро Фильм Менеджмент" и другим. Американская кинокомпания Sony Pictures в 2020 году объявила о создании новой прокатной компании ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", которая занималась кинотеатральной, цифровой и телевизионной дистрибуцией и маркетингом на территории России и СНГ. С 2022 года компания называется ООО "Контент-Клуб", ее учредителем в "БИР-Аналитик" указана американская Content Club Holdings (Russia) LLC. Единственным акционером АО "Синема Парк" в ЕГРЮЛ указан бизнесмен Александр Мамут. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейший в России оператор кинотеатров, располагающий 71 кинотеатром в 29 городах России, сообщает сайт киносети.

2025

Новости

