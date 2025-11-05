Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК - 05.11.2025, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК
Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК - 05.11.2025, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК
Пластский городской суд Челябинской области отложил до 10 ноября рассмотрение нового иска Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину... | 05.11.2025, ПРАЙМ
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Пластский городской суд Челябинской области отложил до 10 ноября рассмотрение нового иска Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьмерым ответчикам, сообщается в картотеке суда. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости уточняли, что среди ответчиков - Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем. Предварительное судебное заседание было назначено на 5 ноября. "Предварительное судебное заседание - 10 ноября 2025 года, 14.00 (12.00 мск)", - указывается в карточке дела. Ранее Генпрокуратура РФ подавала иск в Пластский городской суд о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей. Среди ответчиков был заявлен экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Константин Струков. Иск был объединен с другими исками о причинении вреда природе, поданными Магнитогорской природоохранной прокуратурой, только к Струкову. Суд иск удовлетворил 14 октября. Прокуратура региона уточняла, что проверяла требования закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промплощадках ПАО "Южуралзолото группа компаний" в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). Установлено, что на промплощадке допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. В итоге земли сельхозназначения были загрязнены мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров. В офисах ЮГК 2 июля сотрудники регионального УФСБ РФ провели обыски, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще десять компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля данный иск удовлетворил.
19:19 05.11.2025
 
Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК

Суд до 10 ноября отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК Струкову

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
ГП заявила о связях владельцев "Туапсинского морского коммерческого порта"
18:40
 
