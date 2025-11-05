https://1prime.ru/20251105/sud-864261679.html

Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК

Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК - 05.11.2025, ПРАЙМ

Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК

Пластский городской суд Челябинской области отложил до 10 ноября рассмотрение нового иска Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T19:19+0300

2025-11-05T19:19+0300

2025-11-05T19:19+0300

происшествия

бизнес

россия

рф

челябинская область

челябинск

югк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864261432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_222433d13e7ceaa8b74d34f22568ef3d.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Пластский городской суд Челябинской области отложил до 10 ноября рассмотрение нового иска Генпрокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову и еще восьмерым ответчикам, сообщается в картотеке суда. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости уточняли, что среди ответчиков - Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем. Предварительное судебное заседание было назначено на 5 ноября. "Предварительное судебное заседание - 10 ноября 2025 года, 14.00 (12.00 мск)", - указывается в карточке дела. Ранее Генпрокуратура РФ подавала иск в Пластский городской суд о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей. Среди ответчиков был заявлен экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Константин Струков. Иск был объединен с другими исками о причинении вреда природе, поданными Магнитогорской природоохранной прокуратурой, только к Струкову. Суд иск удовлетворил 14 октября. Прокуратура региона уточняла, что проверяла требования закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промплощадках ПАО "Южуралзолото группа компаний" в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). Установлено, что на промплощадке допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. В итоге земли сельхозназначения были загрязнены мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров. В офисах ЮГК 2 июля сотрудники регионального УФСБ РФ провели обыски, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще десять компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля данный иск удовлетворил.

https://1prime.ru/20251105/moskva-864258402.html

https://1prime.ru/20251105/genprokuratura-864258889.html

рф

челябинская область

челябинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, челябинская область, челябинск, югк