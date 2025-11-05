Участников СВО хотят освободить от транспортного и земельного налогов

https://1prime.ru/20251105/svo-864229402.html
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
"Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которым предусматриваются меры поддержки для участников СВО и членов их семей, в частности, предусмотрено освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам. Они будут распространены на период начиная с 2022 года", - сказала Полуянова.
По словам парламентария, другими поправками предлагается освободить от страховых взносов выплаты проходящим военную службу по контракту на СВО работникам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой.
Она добавила, что освобождение будет работать независимо от срока действия такого контракта.
