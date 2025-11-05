Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участников СВО хотят освободить от транспортного и земельного налогов - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/svo-864229402.html
Участников СВО хотят освободить от транспортного и земельного налогов
Участников СВО хотят освободить от транспортного и земельного налогов - 05.11.2025, ПРАЙМ
Участников СВО хотят освободить от транспортного и земельного налогов
Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T02:11+0300
2025-11-05T02:11+0300
бизнес
экономика
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864229402.jpg?1762297897
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. "Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которым предусматриваются меры поддержки для участников СВО и членов их семей, в частности, предусмотрено освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам. Они будут распространены на период начиная с 2022 года", - сказала Полуянова. По словам парламентария, другими поправками предлагается освободить от страховых взносов выплаты проходящим военную службу по контракту на СВО работникам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой. Она добавила, что освобождение будет работать независимо от срока действия такого контракта.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, госдума
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Госдума
02:11 05.11.2025
 
Участников СВО хотят освободить от транспортного и земельного налогов

В Госдуме хотят освободить участников СВО от уплаты транспортного и земельного налогов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
"Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которым предусматриваются меры поддержки для участников СВО и членов их семей, в частности, предусмотрено освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам. Они будут распространены на период начиная с 2022 года", - сказала Полуянова.
По словам парламентария, другими поправками предлагается освободить от страховых взносов выплаты проходящим военную службу по контракту на СВО работникам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой.
Она добавила, что освобождение будет работать независимо от срока действия такого контракта.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала