Участников СВО хотят освободить от транспортного и земельного налогов

Участников СВО хотят освободить от транспортного и земельного налогов - 05.11.2025, ПРАЙМ

Участников СВО хотят освободить от транспортного и земельного налогов

Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T02:11+0300

2025-11-05T02:11+0300

2025-11-05T02:11+0300

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. "Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которым предусматриваются меры поддержки для участников СВО и членов их семей, в частности, предусмотрено освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам. Они будут распространены на период начиная с 2022 года", - сказала Полуянова. По словам парламентария, другими поправками предлагается освободить от страховых взносов выплаты проходящим военную службу по контракту на СВО работникам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой. Она добавила, что освобождение будет работать независимо от срока действия такого контракта.

