Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами - 05.11.2025
Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами
2025-11-05T06:52+0300
2025-11-05T06:52+0300
экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
конгресс сша
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду в 16:30 по московскому времени выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами на фоне рекордно продолжительного шатдауна правительства США, следует из расписания Белого дома. "8:30 утра, президент выступает с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами. Государственная столовая", - говорится в расписании. После этого Трамп отправится в Майами, где ожидается его выступление на бизнес-форуме. Трамп ранее призвал республиканских сенаторов добиваться отмены так называемого филибастера — парламентской процедуры в сенате, которая позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов. При этом портал Axios со ссылкой на соратников Трампа ранее сообщил, что президент в случае, если филибастер не будет отменен, собирается превратить жизнь сенаторов-республиканцев "в сущий ад". В то же время конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября, заявил ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. Трамп в среду (во вторник вечером по Вашингтону) побил свой собственный рекорд по продолжительности шатдауна: текущая приостановка работы правительства США официально стала самой длительной в истории страны. До этого самый продолжительный шатдаун длился 35 дней, с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, и пришелся на администрацию Трампа в годы его первого срока. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
сша, вашингтон, дональд трамп, конгресс сша
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Конгресс США
06:52 05.11.2025
 
Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами

Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами

ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду в 16:30 по московскому времени выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами на фоне рекордно продолжительного шатдауна правительства США, следует из расписания Белого дома.
"8:30 утра, президент выступает с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами. Государственная столовая", - говорится в расписании.
После этого Трамп отправится в Майами, где ожидается его выступление на бизнес-форуме.
Трамп ранее призвал республиканских сенаторов добиваться отмены так называемого филибастера — парламентской процедуры в сенате, которая позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов.
При этом портал Axios со ссылкой на соратников Трампа ранее сообщил, что президент в случае, если филибастер не будет отменен, собирается превратить жизнь сенаторов-республиканцев "в сущий ад".
В то же время конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября, заявил ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
Трамп в среду (во вторник вечером по Вашингтону) побил свой собственный рекорд по продолжительности шатдауна: текущая приостановка работы правительства США официально стала самой длительной в истории страны. До этого самый продолжительный шатдаун длился 35 дней, с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, и пришелся на администрацию Трампа в годы его первого срока.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
 
