https://1prime.ru/20251105/tramp-864233412.html

Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами

Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами - 05.11.2025, ПРАЙМ

Трамп выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами

Президент США Дональд Трамп в среду в 16:30 по московскому времени выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами на фоне рекордно продолжительного... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T06:52+0300

2025-11-05T06:52+0300

2025-11-05T06:52+0300

экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

конгресс сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864233412.jpg?1762314730

ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду в 16:30 по московскому времени выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами на фоне рекордно продолжительного шатдауна правительства США, следует из расписания Белого дома. "8:30 утра, президент выступает с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами. Государственная столовая", - говорится в расписании. После этого Трамп отправится в Майами, где ожидается его выступление на бизнес-форуме. Трамп ранее призвал республиканских сенаторов добиваться отмены так называемого филибастера — парламентской процедуры в сенате, которая позволяет меньшинству блокировать принятие законопроектов. При этом портал Axios со ссылкой на соратников Трампа ранее сообщил, что президент в случае, если филибастер не будет отменен, собирается превратить жизнь сенаторов-республиканцев "в сущий ад". В то же время конгресс США на фоне шатдауна обсуждает продление законопроекта о финансировании правительства из-за того, что сейчас документ ограничен сроком до 21 ноября, заявил ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. Трамп в среду (во вторник вечером по Вашингтону) побил свой собственный рекорд по продолжительности шатдауна: текущая приостановка работы правительства США официально стала самой длительной в истории страны. До этого самый продолжительный шатдаун длился 35 дней, с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, и пришелся на администрацию Трампа в годы его первого срока. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, дональд трамп, конгресс сша