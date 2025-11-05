На Западе срочно обратились к Трампу после предложения Путина
FT: Трампу следует согласиться на предложение Путина о продлении ДСНВ
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу нужно согласиться на предложение главы России Владимира Путина о продлении ДСНВ, пишет Financial Times.
"Достижение решающего прогресса в этом направлении было бы гораздо лучшим способом получить Нобелевскую премию мира, которой он так жаждет, чем снятие длительного табу на испытания оружия", — говорится в публикации.
"Достижение решающего прогресса в этом направлении было бы гораздо лучшим способом получить Нобелевскую премию мира, которой он так жаждет, чем снятие длительного табу на испытания оружия", — говорится в публикации.
Газета напоминает, что срок действия договора, ограничивающего число развернутых стратегических боезарядов, истекает в феврале 2026 года. Путин предложил условное продление на один год: Вашингтон сделал несколько позитивных заявлений, но официально не отреагировал.
Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявлял Путин. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства.
Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявлял Путин. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства.