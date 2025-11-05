Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что шатдаун влияет на американский фондовый рынок - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/tramp-864251161.html
Трамп заявил, что шатдаун влияет на американский фондовый рынок
Трамп заявил, что шатдаун влияет на американский фондовый рынок - 05.11.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что шатдаун влияет на американский фондовый рынок
Приостановка работы правительства Соединенных Штатов уже оказывает влияние на американский фондовый рынок, заявил президент США Дональд Трамп. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T16:47+0300
2025-11-05T16:47+0300
экономика
рынок
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Приостановка работы правительства Соединенных Штатов уже оказывает влияние на американский фондовый рынок, заявил президент США Дональд Трамп. "Это немного влияет на фондовый рынок", - сказал Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами.
https://1prime.ru/20251103/shatdaun-864192270.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
16:47 05.11.2025
 
Трамп заявил, что шатдаун влияет на американский фондовый рынок

Трамп: приостановка работы правительства влияет на американский фондовый рынок

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Приостановка работы правительства Соединенных Штатов уже оказывает влияние на американский фондовый рынок, заявил президент США Дональд Трамп.
"Это немного влияет на фондовый рынок", - сказал Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами.
Флаги США
В ФРС рассказали о последствиях продолжения шатдауна
3 ноября, 23:39
 
ЭкономикаРынокМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала