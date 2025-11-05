https://1prime.ru/20251105/tramp-864251161.html
Трамп заявил, что шатдаун влияет на американский фондовый рынок
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Приостановка работы правительства Соединенных Штатов уже оказывает влияние на американский фондовый рынок, заявил президент США Дональд Трамп. "Это немного влияет на фондовый рынок", - сказал Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами.
