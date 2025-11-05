https://1prime.ru/20251105/tramp-864251312.html
Трамп пообещал экономический бум в США
2025-11-05T16:51+0300
2025-11-05T16:51+0300
2025-11-05T16:51+0300
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал, что после рекордного перерыва в работе правительства страну ждет экономический бум. "Мы посреди катастрофического шатдауна демократов. Теперь он самый длинный в истории США… Экономический бум будет, как только они откроются", - сказал Трамп на завтраке с сенаторами. Как заявил Трамп, демократы ведут себя, как пилоты-камикадзе.
