Трамп пообещал экономический бум в США

2025-11-05T16:51+0300

ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал, что после рекордного перерыва в работе правительства страну ждет экономический бум. "Мы посреди катастрофического шатдауна демократов. Теперь он самый длинный в истории США… Экономический бум будет, как только они откроются", - сказал Трамп на завтраке с сенаторами. Как заявил Трамп, демократы ведут себя, как пилоты-камикадзе.

