Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пообещал экономический бум в США - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/tramp-864251312.html
Трамп пообещал экономический бум в США
Трамп пообещал экономический бум в США - 05.11.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал экономический бум в США
Президент США Дональд Трамп пообещал, что после рекордного перерыва в работе правительства страну ждет экономический бум. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T16:51+0300
2025-11-05T16:51+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fe3fb01d02ec52af2ab0def87f339f2.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал, что после рекордного перерыва в работе правительства страну ждет экономический бум. "Мы посреди катастрофического шатдауна демократов. Теперь он самый длинный в истории США… Экономический бум будет, как только они откроются", - сказал Трамп на завтраке с сенаторами. Как заявил Трамп, демократы ведут себя, как пилоты-камикадзе.
https://1prime.ru/20251105/tramp-864251161.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_276:0:2877:1951_1920x0_80_0_0_3efb5f37b7d6e58b195486766f80c681.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
16:51 05.11.2025
 
Трамп пообещал экономический бум в США

Трамп пообещал экономический бум после рекордного шатдауна

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал, что после рекордного перерыва в работе правительства страну ждет экономический бум.
"Мы посреди катастрофического шатдауна демократов. Теперь он самый длинный в истории США… Экономический бум будет, как только они откроются", - сказал Трамп на завтраке с сенаторами.
Как заявил Трамп, демократы ведут себя, как пилоты-камикадзе.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Трамп заявил, что шатдаун влияет на американский фондовый рынок
16:47
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала