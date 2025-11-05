https://1prime.ru/20251105/tramp-864269663.html
Трамп заявил, что США стали самой горячей страной мира
Трамп заявил, что США стали самой горячей страной мира - 05.11.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США стали самой горячей страной мира
05.11.2025
МАЙАМИ (штат Флорида), 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в годовщину победы на президентских выборах заявил, что за год США превратились из мертвой в самую горячую страну мира. "Еще год назад мы были мертвой страной. Теперь мы страна, которая считается самой горячей страной в мире", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Трамп заявил, что США стали самой горячей страной мира
Трамп: США за год превратились из мертвой в самую горячую страну мира