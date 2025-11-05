https://1prime.ru/20251105/tramp-864270132.html
Трамп оценил темпы роста экономики США в третьем квартале
Трамп оценил темпы роста экономики США в третьем квартале - 05.11.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил темпы роста экономики США в третьем квартале
Президент США Дональд Трамп заявил, что темпы роста экономики страны в третьем квартале 2025 года могут превысить 4% в годовом выражении. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T22:32+0300
2025-11-05T22:32+0300
2025-11-05T22:32+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МАЙАМИ (США), 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что темпы роста экономики страны в третьем квартале 2025 года могут превысить 4% в годовом выражении. "В третьем квартале мы на пути к достижению 4,2%, может, больше", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
https://1prime.ru/20251105/ssha-864266201.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Трамп оценил темпы роста экономики США в третьем квартале
Трамп: темпы роста экономики США в третьем квартале могут превысить 4%