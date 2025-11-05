https://1prime.ru/20251105/tramp-864270590.html
Пошлины помогут США сократить дефицит бюджета на 50%, заявил Трамп
Пошлины помогут США сократить дефицит бюджета на 50%, заявил Трамп - 05.11.2025, ПРАЙМ
Пошлины помогут США сократить дефицит бюджета на 50%, заявил Трамп
Импортные пошлины позволят США сократить бюджетный дефицит более чем на 50% уже в 2025 году, они приносят стране сотни миллиардов долларов, заявил президент США | 05.11.2025, ПРАЙМ
МАЙАМИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Импортные пошлины позволят США сократить бюджетный дефицит более чем на 50% уже в 2025 году, они приносят стране сотни миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп. "Мои пошлины приносят сотни миллиардов долларов, помогая сократить бюджетный дефицит более чем на 50% уже в этом году", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
