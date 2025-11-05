Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.11.2025
Пошлины помогут США сократить дефицит бюджета на 50%, заявил Трамп
Пошлины помогут США сократить дефицит бюджета на 50%, заявил Трамп
2025-11-05T22:51+0300
2025-11-05T22:51+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
МАЙАМИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Импортные пошлины позволят США сократить бюджетный дефицит более чем на 50% уже в 2025 году, они приносят стране сотни миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп. "Мои пошлины приносят сотни миллиардов долларов, помогая сократить бюджетный дефицит более чем на 50% уже в этом году", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
22:51 05.11.2025
 
Пошлины помогут США сократить дефицит бюджета на 50%, заявил Трамп

Трамп: пошлины позволят США сократить бюджетный дефицит на 50%

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
МАЙАМИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Импортные пошлины позволят США сократить бюджетный дефицит более чем на 50% уже в 2025 году, они приносят стране сотни миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мои пошлины приносят сотни миллиардов долларов, помогая сократить бюджетный дефицит более чем на 50% уже в этом году", - сказал Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Трамп оценил темпы роста экономики США в третьем квартале
22:32
 
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
 
 
