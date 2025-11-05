Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп: Путин рассказал о долгих попытках урегулировать конфликт на Украине - 05.11.2025
Трамп: Путин рассказал о долгих попытках урегулировать конфликт на Украине
Трамп: Путин рассказал о долгих попытках урегулировать конфликт на Украине - 05.11.2025, ПРАЙМ
Трамп: Путин рассказал о долгих попытках урегулировать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский лидер Владимир Путин рассказал о ему о попытках РФ на протяжении 10 лет урегулировать конфликт на... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T23:51+0300
2025-11-05T23:51+0300
россия
украина
сша
рф
владимир путин
дональд трамп
МАЙАМИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский лидер Владимир Путин рассказал о ему о попытках РФ на протяжении 10 лет урегулировать конфликт на Украине. "Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли", - заявил Трамп на Американском бизнес-форуме. По словам американского президента, на своём посту он уже урегулировал несколько конфликтов, некоторые - якобы за час и "без помощи ООН". Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
украина
сша
рф
россия, украина, сша, рф, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп
23:51 05.11.2025
 
Трамп: Путин рассказал о долгих попытках урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил, что Путин рассказал ему о попытках России урегулировать конфликт на Украине

МАЙАМИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский лидер Владимир Путин рассказал о ему о попытках РФ на протяжении 10 лет урегулировать конфликт на Украине.
"Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли", - заявил Трамп на Американском бизнес-форуме.
По словам американского президента, на своём посту он уже урегулировал несколько конфликтов, некоторые - якобы за час и "без помощи ООН".
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
РОССИЯ УКРАИНА США РФ Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
