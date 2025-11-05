https://1prime.ru/20251105/tramp-864274173.html
Трамп: Путин рассказал о долгих попытках урегулировать конфликт на Украине
2025-11-05T23:51+0300
МАЙАМИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что российский лидер Владимир Путин рассказал о ему о попытках РФ на протяжении 10 лет урегулировать конфликт на Украине. "Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли", - заявил Трамп на Американском бизнес-форуме. По словам американского президента, на своём посту он уже урегулировал несколько конфликтов, некоторые - якобы за час и "без помощи ООН". Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
