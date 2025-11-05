Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/transport-864244802.html
Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России
Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России - 05.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России
Продажи новых транспортных средств в России за январь-октябрь 2025 года снизились на 22%, в том числе в октябре - на 8%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T14:42+0300
2025-11-05T14:42+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минпромторг
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75737/86/757378640_0:21:600:359_1920x0_80_0_0_e7df3f6c0a7a8eb58247e98f145da0cf.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России за январь-октябрь 2025 года снизились на 22%, в том числе в октябре - на 8%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Указывается, что в категорию новых транспортных средств входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы, грузовые автомобили до трех лет. "В январе - октябре 2025 года рынок новых транспортных средств составил 1 197 394 штуки, (-22% относительно аналогичного периода 2024 года – 1 544 849 штук). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 657 587 штук (-3% относительно аналогичного периода 2024 года – 678 727 шт.)", — говорится в сообщении. Согласно данным в таблицах, в абсолютных цифрах продажи новых транспортных средств в октябре составили около 183,5 тысячи штук, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75737/86/757378640_48:0:553:379_1920x0_80_0_0_3f2f2ca115aefbd67100f6dce0fe90eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минпромторг, транспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Транспорт
14:42 05.11.2025
 
Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России

Продажи новых транспортных средств в РФ снизились на 22% за 10 месяцев

Цех сборки микроавтобусов
Цех сборки микроавтобусов
Цех сборки микроавтобусов. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России за январь-октябрь 2025 года снизились на 22%, в том числе в октябре - на 8%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Указывается, что в категорию новых транспортных средств входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы, грузовые автомобили до трех лет.
"В январе - октябре 2025 года рынок новых транспортных средств составил 1 197 394 штуки, (-22% относительно аналогичного периода 2024 года – 1 544 849 штук). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 657 587 штук (-3% относительно аналогичного периода 2024 года – 678 727 шт.)", — говорится в сообщении.
Согласно данным в таблицах, в абсолютных цифрах продажи новых транспортных средств в октябре составили около 183,5 тысячи штук, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМинпромторгТранспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала