Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России

Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России - 05.11.2025, ПРАЙМ

Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России

Продажи новых транспортных средств в России за январь-октябрь 2025 года снизились на 22%, в том числе в октябре - на 8%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на... | 05.11.2025

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России за январь-октябрь 2025 года снизились на 22%, в том числе в октябре - на 8%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Указывается, что в категорию новых транспортных средств входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы, грузовые автомобили до трех лет. "В январе - октябре 2025 года рынок новых транспортных средств составил 1 197 394 штуки, (-22% относительно аналогичного периода 2024 года – 1 544 849 штук). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 657 587 штук (-3% относительно аналогичного периода 2024 года – 678 727 шт.)", — говорится в сообщении. Согласно данным в таблицах, в абсолютных цифрах продажи новых транспортных средств в октябре составили около 183,5 тысячи штук, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

