ЦБ ждет, что правительство предоставит ликвидность банкам в миллиард рублей - 05.11.2025
ЦБ ждет, что правительство предоставит ликвидность банкам в миллиард рублей
ЦБ ждет, что правительство предоставит ликвидность банкам в миллиард рублей - 05.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ ждет, что правительство предоставит ликвидность банкам в миллиард рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 ноября предоставит ликвидность банковскому сектору на 1 миллиард рублей, следует из прогноза,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T12:13+0300
2025-11-05T12:13+0300
экономика
банки
финансы
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 ноября предоставит ликвидность банковскому сектору на 1 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 29 октября по 1 ноября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 49 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 236 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 19 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,866 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,12 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
банки, финансы, рф, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, РФ, банк Россия
12:13 05.11.2025
 
ЦБ ждет, что правительство предоставит ликвидность банкам в миллиард рублей

ЦБ: правительство с 5 по 11 ноября предоставит ликвидность банкам на 1 млрд руб

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 ноября предоставит ликвидность банковскому сектору на 1 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 29 октября по 1 ноября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 49 миллиардов рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 236 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 19 миллиардов рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,866 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,12 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
