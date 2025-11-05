ЦБ ждет, что правительство предоставит ликвидность банкам в миллиард рублей

https://1prime.ru/20251105/tsb-864240191.html

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 ноября предоставит ликвидность банковскому сектору на 1 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 29 октября по 1 ноября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 49 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 236 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 19 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,866 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,12 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

