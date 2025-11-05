https://1prime.ru/20251105/ukraina-864248904.html

Дания выделила Украине 1,2 миллиарда евро на военную помощь в 2025 году

Дания выделила Украине 1,2 миллиарда евро на военную помощь в 2025 году - 05.11.2025, ПРАЙМ

Дания выделила Украине 1,2 миллиарда евро на военную помощь в 2025 году

Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности, заявил в среду глава украинского минобороны Денис Шмыгаль. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T16:01+0300

2025-11-05T16:01+0300

2025-11-05T16:01+0300

вооружения

промышленность

украина

дания

киев

денис шмыгаль

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности, заявил в среду глава украинского минобороны Денис Шмыгаль. "Отличная встреча с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Подчеркнули эффективность "датской модели" финансирования ВСУ: только за этот год Украина уже получила от Дании 1,2 миллиарда евро по этой модели", - написал Шмыгаль в соцсети X. Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами. Он отметил, что к концу года Киев ожидает привлечения еще 500 миллионов евро. В июле Поульсен заявил, что, европейские страны могут увеличить оборонную поддержку Украины по "датской модели" до 1,4 миллиарда евро в 2025 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

дания

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, украина, дания, киев, денис шмыгаль, всу, нато