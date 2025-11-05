Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания выделила Украине 1,2 миллиарда евро на военную помощь в 2025 году - 05.11.2025, ПРАЙМ
Дания выделила Украине 1,2 миллиарда евро на военную помощь в 2025 году
Дания выделила Украине 1,2 миллиарда евро на военную помощь в 2025 году - 05.11.2025, ПРАЙМ
Дания выделила Украине 1,2 миллиарда евро на военную помощь в 2025 году
Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности, заявил в среду глава украинского минобороны Денис Шмыгаль. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T16:01+0300
2025-11-05T16:01+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности, заявил в среду глава украинского минобороны Денис Шмыгаль. "Отличная встреча с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Подчеркнули эффективность "датской модели" финансирования ВСУ: только за этот год Украина уже получила от Дании 1,2 миллиарда евро по этой модели", - написал Шмыгаль в соцсети X. Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами. Он отметил, что к концу года Киев ожидает привлечения еще 500 миллионов евро. В июле Поульсен заявил, что, европейские страны могут увеличить оборонную поддержку Украины по "датской модели" до 1,4 миллиарда евро в 2025 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
16:01 05.11.2025
 
Дания выделила Украине 1,2 миллиарда евро на военную помощь в 2025 году

Шмыгаль: Украина получила от Дании €1,2 млрд на военную промышленность в 2025 г

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности, заявил в среду глава украинского минобороны Денис Шмыгаль.
"Отличная встреча с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Подчеркнули эффективность "датской модели" финансирования ВСУ: только за этот год Украина уже получила от Дании 1,2 миллиарда евро по этой модели", - написал Шмыгаль в соцсети X.
Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами.
Он отметил, что к концу года Киев ожидает привлечения еще 500 миллионов евро.
В июле Поульсен заявил, что, европейские страны могут увеличить оборонную поддержку Украины по "датской модели" до 1,4 миллиарда евро в 2025 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
