https://1prime.ru/20251105/ukraina-864271261.html

Правительство Украины внесло правки в проект бюджета на 2026 год

Правительство Украины внесло правки в проект бюджета на 2026 год - 05.11.2025, ПРАЙМ

Правительство Украины внесло правки в проект бюджета на 2026 год

Правительство Украины внесло правки в проект госбюджета на 2026 год перед вторым чтением в Верховной раде, увеличив его почти на 800 миллионов долларов,... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T23:13+0300

2025-11-05T23:13+0300

2025-11-05T23:42+0300

экономика

финансы

украина

запад

киев

сергей марченко

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство Украины внесло правки в проект госбюджета на 2026 год перед вторым чтением в Верховной раде, увеличив его почти на 800 миллионов долларов, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко. Свириденко 15 сентября сообщала, что правительство согласовало проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), или 27,2% ВВП, что на 168,6 миллиарда гривен (4 миллиарда долларов) больше, чем в 2025 году. Рада 22 октября приняла проект бюджета в I чтении. "Что изменилось... Расходы тоже возрастут на 33,6 миллиарда гривен (около 798 миллиона долларов - ред.). В частности, из этих средств 18,9 миллиарда гривен (около 450 миллионов долларов - ред.) пополнят резервный фонд", - сказала премьер-министр. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

https://1prime.ru/20251105/ukraina-864240333.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, украина, запад, киев, сергей марченко