Правительство Украины внесло правки в проект бюджета на 2026 год
Правительство Украины внесло правки в проект бюджета на 2026 год - 05.11.2025, ПРАЙМ
Правительство Украины внесло правки в проект бюджета на 2026 год
Правительство Украины внесло правки в проект госбюджета на 2026 год перед вторым чтением в Верховной раде, увеличив его почти на 800 миллионов долларов,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T23:13+0300
2025-11-05T23:13+0300
2025-11-05T23:42+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство Украины внесло правки в проект госбюджета на 2026 год перед вторым чтением в Верховной раде, увеличив его почти на 800 миллионов долларов, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко. Свириденко 15 сентября сообщала, что правительство согласовало проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), или 27,2% ВВП, что на 168,6 миллиарда гривен (4 миллиарда долларов) больше, чем в 2025 году. Рада 22 октября приняла проект бюджета в I чтении. "Что изменилось... Расходы тоже возрастут на 33,6 миллиарда гривен (около 798 миллиона долларов - ред.). В частности, из этих средств 18,9 миллиарда гривен (около 450 миллионов долларов - ред.) пополнят резервный фонд", - сказала премьер-министр. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Правительство Украины внесло правки в проект бюджета на 2026 год
Свириденко: правительство Украины внесло правки в проект бюджета на 2026 год на $800 млн
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство Украины внесло правки в проект госбюджета на 2026 год перед вторым чтением в Верховной раде, увеличив его почти на 800 миллионов долларов, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко.
Свириденко 15 сентября сообщала, что правительство согласовало проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), или 27,2% ВВП, что на 168,6 миллиарда гривен (4 миллиарда долларов) больше, чем в 2025 году. Рада 22 октября приняла проект бюджета в I чтении.
"Что изменилось... Расходы тоже возрастут на 33,6 миллиарда гривен (около 798 миллиона долларов - ред.). В частности, из этих средств 18,9 миллиарда гривен (около 450 миллионов долларов - ред.) пополнят резервный фонд", - сказала премьер-министр.
Украина
последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко
в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе
выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву
необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
