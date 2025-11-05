Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Язва на теле Европы". СМИ раскритиковали ЕС из-за плана против России - 05.11.2025
"Язва на теле Европы". СМИ раскритиковали ЕС из-за плана против России
"Язва на теле Европы". СМИ раскритиковали ЕС из-за плана против России - 05.11.2025, ПРАЙМ
"Язва на теле Европы". СМИ раскритиковали ЕС из-за плана против России
Евросоюз оказывает Украине помощь не из экономической необходимости, а с целью ослабления России, пишет Mysl Polska. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T23:48+0300
2025-11-05T23:48+0300
в мире
украина
брюссель
politico
ес
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз оказывает Украине помощь не из экономической необходимости, а с целью ослабления России, пишет Mysl Polska."Как видите, Брюссель последовательно осуществляет операцию "Украина прежде всего" &lt;…&gt;. Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией", — отмечается в публикации.Автор подчеркивает, что помощь Украине на европейском рынке вредит экономике стран ЕС и даже разрушает отдельные отрасли из-за льготных условий для Киева. Критика подавляется лозунгами о "воюющей Украине" и обвинениями в связях с Россией."Вызывает недоумение только одно — беспомощность правительств стран ЕС, следствие либо некомпетентности и страха, либо участия в атаке на собственную экономику", — говорится в материале.Также автор критикует Еврокомиссию за "узурпацию власти" и добавляет, что Украина, оборвавшая связи с Россией, скоро станет "язвой на теле Европы".В 2024 году в странах ЕС прошли массовые протесты фермеров, требовавших изменить аграрную политику, снять ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешевой украинской продукции. Профсоюзы заявляли, что работа фермеров перестала приносить прибыль из-за политики ЕС и стран-членов.Politico сообщало, что Европейская комиссия может подать иск против Венгрии, Польши и Словакии из-за блокировки импорта украинского зерна.
украина
брюссель
киев
23:48 05.11.2025
 
"Язва на теле Европы". СМИ раскритиковали ЕС из-за плана против России

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз оказывает Украине помощь не из экономической необходимости, а с целью ослабления России, пишет Mysl Polska.
"Как видите, Брюссель последовательно осуществляет операцию "Украина прежде всего" <…>. Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией", — отмечается в публикации.
Автор подчеркивает, что помощь Украине на европейском рынке вредит экономике стран ЕС и даже разрушает отдельные отрасли из-за льготных условий для Киева. Критика подавляется лозунгами о "воюющей Украине" и обвинениями в связях с Россией.
"Вызывает недоумение только одно — беспомощность правительств стран ЕС, следствие либо некомпетентности и страха, либо участия в атаке на собственную экономику", — говорится в материале.
Также автор критикует Еврокомиссию за "узурпацию власти" и добавляет, что Украина, оборвавшая связи с Россией, скоро станет "язвой на теле Европы".
В 2024 году в странах ЕС прошли массовые протесты фермеров, требовавших изменить аграрную политику, снять ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешевой украинской продукции. Профсоюзы заявляли, что работа фермеров перестала приносить прибыль из-за политики ЕС и стран-членов.
Politico сообщало, что Европейская комиссия может подать иск против Венгрии, Польши и Словакии из-за блокировки импорта украинского зерна.
