05.11.2025
В Раду для второго чтения поступил проект бюджета Украины на 2026 год
2025-11-05T23:58+0300
2025-11-05T23:58+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кабинет министров Украины подал в Верховную раду проект бюджета страны на 2026 год, подготовленный ко второму чтению, парламент рассмотрит его в ближайшее время, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. "В Верховную раду Украины поступил поданный кабинетом министров Украины проект закона "О государственном бюджете Украины на 2026 год", подготовленный ко второму чтению. Парламент рассмотрит его в ближайшее время", - говорится в сообщении Стефанчука в социальной сети Facebook*. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
23:58 05.11.2025
 
В Раду для второго чтения поступил проект бюджета Украины на 2026 год

Кабмин Украины подал в Верховную Раду для второго чтения проект бюджета на 2026 год

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кабинет министров Украины подал в Верховную раду проект бюджета страны на 2026 год, подготовленный ко второму чтению, парламент рассмотрит его в ближайшее время, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
"В Верховную раду Украины поступил поданный кабинетом министров Украины проект закона "О государственном бюджете Украины на 2026 год", подготовленный ко второму чтению. Парламент рассмотрит его в ближайшее время", - говорится в сообщении Стефанчука в социальной сети Facebook*.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
