На Западе резко высказались о положении Украины на фронте

Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией из-за проблем военной стратегии, в первую очередь острой нехватки танков, пишет The National Interest.

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией из-за проблем военной стратегии, в первую очередь острой нехватки танков, пишет The National Interest."Нехватка танков у ВСУ – это не просто проблема военной стратегии, это лишь один из недостатков провальной стратегии Киева, и это скорее всего значит, что у Украины никогда не будет шанса победить, как бы ни хотел этого киевский режим", — отмечает издание.Подчеркивается, что в боеспособном состоянии остается около 20% танков ВСУ, из-за чего батальоны вынуждены использовать по две–шесть машин вместо прежних 30–40.Западные поставки не решают проблему, так как ремонт техники затруднен из-за особенностей и логистики.Также отмечается, что Украина продолжает проигрывать из-за нерационального распределения сил, пытаясь использовать танки как ударные подразделения.По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ составили около 1,3 тысячи человек.Российские силы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, 21 станцию радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам производства снарядов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

