Выборы президента Республики Сербской пока находятся под вопросом
Выборы президента Республики Сербской пока находятся под вопросом
2025-11-05T06:46+0300
общество
экономика
республика сербская
сербия
босния и герцеговина
милорад додик
цик
мвд
оон
БЕЛГРАД, 5 ноя – ПРАЙМ. Выборы президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), назначенные в ноябре, пока еще находятся под вопросом, заявил в интервью РИА Новости сенатор Республики Сербской, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика и назначила досрочные выборы президента РС БиГ на 23 ноября. Додик сообщил в конце сентября, что его партия Союз независимых социал-демократов (СНСД) выдвинет кандидатом министра научно-технологического развития и высшего образования (со 2 сентября 2025 года - ред.), бывшего главу МВД Синишу Карана.
"Не знаю, состоятся ли вообще эти выборы. Это сейчас большой вопрос, на который не могу дать ответ. Но могу сказать, что Синиша Каран – хороший человек, серб, полицейский. Я сотрудничал с ним ранее в этом качестве и, если бы меня спросили, я бы проголосовал за него в Республике Сербской", - сказал Вулин.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика -Ану Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента РС БиГ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Вулин: выборы президента Республики Сербской пока под вопросом
