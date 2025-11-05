Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов по рекомендации ФАС - 05.11.2025
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов по рекомендации ФАС
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов, исполнив рекомендации экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, сообщили в пресс-службе ФАС. "Маркетплейсы пересмотрели правила для продавцов, введенные в августе и сентябре 2025 года. ФАС России в установленный срок получила официальные ответы компаний об исполнении пунктов протокола заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий, которое ранее состоялось на площадке службы", - сказали в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, площадки устранили практики, вызвавшие многочисленные жалобы от представителей малого и среднего предпринимательства в ФАС России. Так, Wildberries отменил применение индекса остатка товара с 1 ноября, после внедрения которого продавцы оказались вынуждены выбирать между включением товаров в автоакции и оплатой услуг хранения за каждую единицу товара по завышенному тарифу. Также маркетплейс устранил изменения, связанные с действием механизма "Конструктор тарифов" - до этого предприниматели не могли отказаться от дополнительных услуг ранее установленного срока. Компания разработала изменения оферты, описывающие порядок предоставления услуг в рамках этого механизма, в том числе отключение опций и закрепление юридического статуса. Продавцы получат возможность приобретать отдельные услуги по желанию без необходимости выбора соответствующей опции в "Конструкторе тарифов". А с 18 ноября они смогут оформить услуги досрочного вывода денежных средств. Ozon скорректировал правила обработки возвратов товаров (по модели FBS), из-за которых предприниматели лишались возможности свободно распоряжаться своим товаром, а также сталкивались со сложностями при вывозе своего ассортимента со складов маркетплейса. Компания восстановила прежнюю модель возврата товаров. Кроме того, маркетплейс запустит функцию автовывоза возврата со склада, чтобы предприниматели могли однократно настроить автоматический процесс. Также площадка предприняла действия, направленные на устранение блокировок личных кабинетов пользователей без объяснения причин, рассказали в службе. "ФАС России отмечает, что исполнение рекомендаций Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий позволит маркетплейсам учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства, а также предотвратит потенциальные нарушения площадками антимонопольного законодательства", - добавили в пресс-службе. В октябре в пресс-службе ФАС сообщили, что ряд нововведений Wildberries и Ozon требуют пересмотра, они содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей. Так, служба получает значительное количество обращений предпринимателей относительно нововведений Ozon из-за новых правил обработки возвратов товаров. Антимонопольная служба также получала жалобы от представителей малого и среднего предпринимательства в связи с изменением порядка работы с продавцами Wildberries. Данные вопросы были рассмотрены ФАС и участниками рынка на экспертном совете по развитию конкуренции в сфере информационных технологий.
Бизнес, Ozon, Wildberries, Экономика
Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов по рекомендации ФАС

© РИА Новости . Ирина Алтухова
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Алтухова
