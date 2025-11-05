https://1prime.ru/20251105/yuan-864237467.html

Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,24 рубля

Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,24 рубля - 05.11.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,24 рубля

Рубль в начале торгов среды слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T10:53+0300

2025-11-05T10:53+0300

2025-11-05T10:53+0300

экономика

мировая экономика

рынок

торги

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 8 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,24 рубля.

https://1prime.ru/20251105/dollar--864235927.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рынок, торги, финансы