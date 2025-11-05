https://1prime.ru/20251105/yuan-864237467.html
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,24 рубля
2025-11-05T10:53+0300
экономика
мировая экономика
рынок
торги
финансы
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 8 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,24 рубля.
