Курс юаня в среду ощутимо растет к рублю

Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо растет в направлении отметки 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. 05.11.2025

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо растет в направлении отметки 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.50 мск рос на 21 копейку (+1,9%), до 11,36 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,23-11,4 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,5 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,174 против 7,128 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,08 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже после ощутимого падения к рублю в нерабочий понедельник так же ощутимо растет в среду. Курс китайской валюты направляется в район уровня 11,4 рубля. "На валютном рынке сохраняется период волатильности. После окончания налогового периода экспортеры продают валютную выручку менее активно и неравномерно, это создает предпосылки для краткосрочных колебаний из-за снижения ликвидности. В то же время все еще жесткая денежно-кредитная политика Центробанка продолжает оказывать поддержку национальной валюте через высокие реальные ставки – это поддерживает внутренний механизм carry-trade за счет большей привлекательности рублевых активов перед валютными", - комментирует Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,16% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,1% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.53 мск снижалась на 0,4%, до 64,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,02%, до 100,25 пункта. Прогнозы На этой неделе на динамику курса повлияет анонс параметров операций по бюджетному правилу в ноябре, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В случае отсутствия существенного увеличения объемов продажи курс может задержаться у 11,2-11,4 рубля за юань, оценивает он. В ближайшие три торговых дня после праздников ожидается спокойная курсовая динамика, рассчитывает Попцова из УК "Альфа-Капитал". "Короткая рабочая неделя традиционно характеризуется низкой торговой активностью. Доллар прогнозируется в диапазоне 80-82 рубля, юань - 11,2-11,5 рубля. Ключевыми факторами остаются динамика нефтяных цен и геополитический контекст. К концу недели возможно повышение активности по мере накопления новостного фона и возвращения участников рынка к обычному режиму работы", - добавляет она.

