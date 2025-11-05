https://1prime.ru/20251105/yuan-864260973.html
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию в среду
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию в среду - 05.11.2025
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию в среду
Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,39 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 24 копейки, до 11,39 рубля.
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию в среду
