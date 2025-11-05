Курс юаня на Мосбирже в среду сильно вырос

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо вырос, приблизившись к ключевой отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 24 копейки, до 11,39 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,23-11,43 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,77 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже после ощутимого падения к рублю в нерабочий понедельник так же ощутимо вырос в среду. Курс китайской валюты пытался закрепиться на ключевом уровне 11,4 рубля, однако завершил день немного ниже него. "Спрос на валюту со стороны импортеров все еще относительно слаб, а экспортеры продают валюту с запасом для покрытия растущих рублевых расходов. Тем не менее сезонность может постепенно начать брать свое, и темпы роста расходов компаний и домохозяйств с началом ноября набирают обороты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.28 мск падала на 1,2%, до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 100,2 пункта. Прогнозы До завершения текущего года можно ожидать роста курса юаня до 12 рублей, считает Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции". "Также нельзя исключать, что Банк России понизит ставку еще на 0,5 процентного пункта на заседании в декабре", - добавляет он. Экспортная выручка может сократиться вследствие санкционных эффектов и относительно низких цен на энергоносители, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшие дни ждем юань на уровне 11,2-11,5 рубля, доллар - 80-82 рублей", - добавляет он. Курс рубля также будет зависеть от скорости снижения ключевой ставки Банком России, а значит - от новых данных по инфляции, инфляционным ожиданиям и другой макроэкономической статистики, говорит Наталья Ващелюк из УК "Первая".
рынок, сша, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", банк россия, втб
Экономика, Рынок, США, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", банк Россия, ВТБ
21:53 05.11.2025
 
Курс юаня на Мосбирже в среду сильно вырос

Курс юаня в среду приблизился к 11,4 рубля

© fotolia.com / dacasdoЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Юань. Архивное фото
© fotolia.com / dacasdo
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо вырос, приблизившись к ключевой отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 24 копейки, до 11,39 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,23-11,43 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,77 рубля.
Рубль под давлением
Юань на Мосбирже после ощутимого падения к рублю в нерабочий понедельник так же ощутимо вырос в среду. Курс китайской валюты пытался закрепиться на ключевом уровне 11,4 рубля, однако завершил день немного ниже него.
"Спрос на валюту со стороны импортеров все еще относительно слаб, а экспортеры продают валюту с запасом для покрытия растущих рублевых расходов. Тем не менее сезонность может постепенно начать брать свое, и темпы роста расходов компаний и домохозяйств с началом ноября набирают обороты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.28 мск падала на 1,2%, до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 100,2 пункта.
Прогнозы
До завершения текущего года можно ожидать роста курса юаня до 12 рублей, считает Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции".
"Также нельзя исключать, что Банк России понизит ставку еще на 0,5 процентного пункта на заседании в декабре", - добавляет он.
Экспортная выручка может сократиться вследствие санкционных эффектов и относительно низких цен на энергоносители, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшие дни ждем юань на уровне 11,2-11,5 рубля, доллар - 80-82 рублей", - добавляет он.
Курс рубля также будет зависеть от скорости снижения ключевой ставки Банком России, а значит - от новых данных по инфляции, инфляционным ожиданиям и другой макроэкономической статистики, говорит Наталья Ващелюк из УК "Первая".
 
