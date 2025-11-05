https://1prime.ru/20251105/zakharova-864233818.html

В Италии резко отреагировали на слова Захаровой о рухнувшей башне

МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. Стоит внимательно обратиться к словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о башне в Риме, заявил политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X."Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке "перезагрузить мозги" итальянцев, которая грозит привести Италию к краху", — отметил Джерачи.Профессор также поинтересовался, насколько выгодна Риму конфронтация с Москвой."Действительно ли наживать врагов в лице России, которая ничего нам не сделала, – это благо для Италии, или все же мы потерпим крах?" — заключил политик. В результате обрушения башни Конти пострадали трое румынских рабочих, занимавшихся реставрацией объекта. Вскоре после этого произошло повторное разрушение. Спасатели вручную разбирали завалы, чтобы освободить рабочего, который оказался под обломками. Через 11 часов его удалось найти и доставить в больницу, но он скончался из-за сердечных проблем.

