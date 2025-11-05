Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии резко отреагировали на слова Захаровой о рухнувшей башне - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251105/zakharova-864233818.html
В Италии резко отреагировали на слова Захаровой о рухнувшей башне
В Италии резко отреагировали на слова Захаровой о рухнувшей башне - 05.11.2025, ПРАЙМ
В Италии резко отреагировали на слова Захаровой о рухнувшей башне
Стоит внимательно обратиться к словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о башне в Риме, заявил политик и профессор... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T07:05+0300
2025-11-05T07:06+0300
общество
италия
мария захарова
мид рф
рим
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/83984/52/839845253_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_45d354002e9f97b5b055b3b6c8398f9a.jpg
МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. Стоит внимательно обратиться к словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о башне в Риме, заявил политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X."Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке "перезагрузить мозги" итальянцев, которая грозит привести Италию к краху", — отметил Джерачи.Профессор также поинтересовался, насколько выгодна Риму конфронтация с Москвой."Действительно ли наживать врагов в лице России, которая ничего нам не сделала, – это благо для Италии, или все же мы потерпим крах?" — заключил политик. В результате обрушения башни Конти пострадали трое румынских рабочих, занимавшихся реставрацией объекта. Вскоре после этого произошло повторное разрушение. Спасатели вручную разбирали завалы, чтобы освободить рабочего, который оказался под обломками. Через 11 часов его удалось найти и доставить в больницу, но он скончался из-за сердечных проблем.
https://1prime.ru/20251031/defitsit-864086000.html
https://1prime.ru/20251103/italiya-864186031.html
италия
рим
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83984/52/839845253_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b5f85635040b8ec81d69e419f39a2bcb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , италия, мария захарова, мид рф, рим, киев
Общество , ИТАЛИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, Рим, Киев
07:05 05.11.2025 (обновлено: 07:06 05.11.2025)
 
В Италии резко отреагировали на слова Захаровой о рухнувшей башне

Политик Джерачи выступил с критикой в адрес правительства Мелони после заявлений Захаровой

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. Стоит внимательно обратиться к словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о башне в Риме, заявил политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X.

В понедельник часть средневековой башни Конти, расположенной в центре Рима недалеко от Колизея, обрушилась. Захарова прокомментировала инцидент, указывая на участие Италии в поддержке киевского режима. Она заявила, что итальянские власти тратят средства налогоплательщиков впустую, не уделяя внимания внутренним проблемам.

Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Дефицит бюджета Италии за восемь месяцев превысил 129 миллиардов евро
31 октября, 05:17
"Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке "перезагрузить мозги" итальянцев, которая грозит привести Италию к краху", — отметил Джерачи.
Профессор также поинтересовался, насколько выгодна Риму конфронтация с Москвой.
"Действительно ли наживать врагов в лице России, которая ничего нам не сделала, – это благо для Италии, или все же мы потерпим крах?" — заключил политик.
В результате обрушения башни Конти пострадали трое румынских рабочих, занимавшихся реставрацией объекта. Вскоре после этого произошло повторное разрушение. Спасатели вручную разбирали завалы, чтобы освободить рабочего, который оказался под обломками. Через 11 часов его удалось найти и доставить в больницу, но он скончался из-за сердечных проблем.
Рим Италия - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Италия представит Украине 12-й пакет военной помощи
3 ноября, 17:21
 
ОбществоИТАЛИЯМария ЗахароваМИД РФРимКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала