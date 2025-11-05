Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе поразились новому заявлению Зеленского - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251105/zelenskiy-864235230.html
В Европе поразились новому заявлению Зеленского
В Европе поразились новому заявлению Зеленского - 05.11.2025, ПРАЙМ
В Европе поразились новому заявлению Зеленского
Заявление Зеленского о некоем прогрессе Украины по вступлению в ЕС удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T08:55+0300
2025-11-05T08:55+0300
украина
киев
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Заявление Зеленского о некоем прогрессе Украины по вступлению в ЕС удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X. "Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу", — говорится в публикации.Так аналитик отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского о том, что Киев "уверенно движется к членству в союзе".Вместе с тем, в опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей Украины подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен стать стратегическим партнером Украины, однако исключил ее членство в союзе.
https://1prime.ru/20251103/zelenskiy-864178594.html
https://1prime.ru/20251104/zelenskiy-864207496.html
украина
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, европа, ес
УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, ЕС
08:55 05.11.2025
 
В Европе поразились новому заявлению Зеленского

Кошковича удивили слова Зеленского о прогрессе Украины по вступлению в ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Заявление Зеленского о некоем прогрессе Украины по вступлению в ЕС удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.

"Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Зеленскому сообщили хорошую новость после решения Трампа
3 ноября, 09:09
Так аналитик отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского о том, что Киев "уверенно движется к членству в союзе".

Вместе с тем, в опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей Украины подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен стать стратегическим партнером Украины, однако исключил ее членство в союзе.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 12:02
 
УКРАИНАКиевЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала