https://1prime.ru/20251105/zelenskiy-864235230.html

В Европе поразились новому заявлению Зеленского

В Европе поразились новому заявлению Зеленского - 05.11.2025, ПРАЙМ

В Европе поразились новому заявлению Зеленского

Заявление Зеленского о некоем прогрессе Украины по вступлению в ЕС удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T08:55+0300

2025-11-05T08:55+0300

2025-11-05T08:55+0300

украина

киев

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Заявление Зеленского о некоем прогрессе Украины по вступлению в ЕС удивило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X. "Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу", — говорится в публикации.Так аналитик отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского о том, что Киев "уверенно движется к членству в союзе".Вместе с тем, в опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей Украины подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен стать стратегическим партнером Украины, однако исключил ее членство в союзе.

https://1prime.ru/20251103/zelenskiy-864178594.html

https://1prime.ru/20251104/zelenskiy-864207496.html

украина

киев

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, европа, ес