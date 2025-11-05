https://1prime.ru/20251105/zoloto-864239078.html

Центробанки в сентябре купили максимальное количество золота с начала года

Центробанки мира в сентябре в совокупности приобрели 39 тонн золота - это максимум с начала текущего года, а крупнейшим покупателем стала бразильский регулятор, 05.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Центробанки мира в сентябре в совокупности приобрели 39 тонн золота - это максимум с начала текущего года, а крупнейшим покупателем стала бразильский регулятор, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Центральные банки сообщили о чистых покупках золота в размере 39 тонн в сентябре. Этот показатель вырос на 79% в месячном исчислении и является самым высоким месячным показателем чистых покупок золота с начала 2025 года", - указывают аналитики WGC. Крупнейшим покупателем золота в сентябре неожиданно стал Центральный банк Бразилии, который впервые в этом году пополнил запас - и сразу на 15 тонн. Национальный банк Казахстана и Банк Гватемалы также стали крупными покупателями в этом месяце, приобретя 8 и 6 тонн золота соответственно. Также пополнили свои запасы Россия (3 тонны), Турция и Чехия (по 2 тонны), Кита и Гана (по 1 тонне). Единственным центробанком, сообщившем о продажах золота в сентябре, стал ЦБ Узбекистана - 4 тонны. Отмечается, что с начала года центральные банки сообщили о чистых покупках золота в размере 200 тонн, что немного ниже прошлогодних 215 тонн. Крупнейшим покупателем в текущем году остается Национальный банк Польши (67 тонн), за ним следуют Национальный банк Казахстана (40 тонн) и ЦБ Азербайджана (38 тонн).

