Центробанки в сентябре купили максимальное количество золота с начала года

https://1prime.ru/20251105/zoloto-864239078.html
2025-11-05T12:10+0300
2025-11-05T12:10+0300
2025-11-05T12:10+0300
экономика
финансы
банки
казахстан
бразилия
турция
центральные банки
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Центробанки мира в сентябре в совокупности приобрели 39 тонн золота - это максимум с начала текущего года, а крупнейшим покупателем стала бразильский регулятор, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Центральные банки сообщили о чистых покупках золота в размере 39 тонн в сентябре. Этот показатель вырос на 79% в месячном исчислении и является самым высоким месячным показателем чистых покупок золота с начала 2025 года", - указывают аналитики WGC. Крупнейшим покупателем золота в сентябре неожиданно стал Центральный банк Бразилии, который впервые в этом году пополнил запас - и сразу на 15 тонн. Национальный банк Казахстана и Банк Гватемалы также стали крупными покупателями в этом месяце, приобретя 8 и 6 тонн золота соответственно. Также пополнили свои запасы Россия (3 тонны), Турция и Чехия (по 2 тонны), Кита и Гана (по 1 тонне). Единственным центробанком, сообщившем о продажах золота в сентябре, стал ЦБ Узбекистана - 4 тонны. Отмечается, что с начала года центральные банки сообщили о чистых покупках золота в размере 200 тонн, что немного ниже прошлогодних 215 тонн. Крупнейшим покупателем в текущем году остается Национальный банк Польши (67 тонн), за ним следуют Национальный банк Казахстана (40 тонн) и ЦБ Азербайджана (38 тонн).
казахстан
бразилия
турция
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_672b8f58964f86540ec2b7369471e474.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Центробанки мира в сентябре в совокупности приобрели 39 тонн золота - это максимум с начала текущего года, а крупнейшим покупателем стала бразильский регулятор, следует из сообщения Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
"Центральные банки сообщили о чистых покупках золота в размере 39 тонн в сентябре. Этот показатель вырос на 79% в месячном исчислении и является самым высоким месячным показателем чистых покупок золота с начала 2025 года", - указывают аналитики WGC.
Крупнейшим покупателем золота в сентябре неожиданно стал Центральный банк Бразилии, который впервые в этом году пополнил запас - и сразу на 15 тонн.
Национальный банк Казахстана и Банк Гватемалы также стали крупными покупателями в этом месяце, приобретя 8 и 6 тонн золота соответственно. Также пополнили свои запасы Россия (3 тонны), Турция и Чехия (по 2 тонны), Кита и Гана (по 1 тонне). Единственным центробанком, сообщившем о продажах золота в сентябре, стал ЦБ Узбекистана - 4 тонны.
Отмечается, что с начала года центральные банки сообщили о чистых покупках золота в размере 200 тонн, что немного ниже прошлогодних 215 тонн. Крупнейшим покупателем в текущем году остается Национальный банк Польши (67 тонн), за ним следуют Национальный банк Казахстана (40 тонн) и ЦБ Азербайджана (38 тонн).
