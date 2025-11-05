https://1prime.ru/20251105/zoloto-864268064.html
Золото дорожает в среду вечером
экономика
рынок
мировая экономика
сша
comex
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером после выхода показателей по макроэкономике США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 21.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 33,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, - до 3 995,81 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,6%, до 48,05 доллара за унцию. "Золото и серебро немного подорожали, несмотря на то что вышли сильные данные по занятости от ADP. Сейчас это самый надёжный показатель рынка труда из-за приостановки работы правительства. Это может успокоить инвесторов, которые вчера были удивлены тем, что драгоценные металлы снизились вместе с рисковыми активами", - приводит агентство Рейтер мнение независимого трейдера Тая Вонга (Tai Wong). Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре вырос сильнее ожиданий - до 52,4% с уровня сентября в 50%. Также в среду была опубликована статистика по занятости в стране. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, в то время как ожидался рост значения на 25 тысяч.
сша
