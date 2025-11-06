Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к снижению - 06.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251106/aktsii-864284107.html
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций перешел к снижению - 06.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T11:44+0300
2025-11-06T11:44+0300
экономика
рынок
акции
торги
богдан зварич
мосбиржа
нлмк
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863128377_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_f38b0ca25fcced269743f49d167e9eed.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.26 мск снижался на 0,1%, до 2544,1 пункта, а с утра индикатор максимально повышался до 2560,25 пункта. В частности, дешевеют бумаги НЛМК (-1,1%), "Хэдхантера" (-1,1%), МТС (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%). Дорожают бумаги ЮГК (+0,7%), "Ростелекома" (+0,6%), ПИКа (+1,5%), ВТБ (+0,2%). Линия сопротивления по индексу Мосбиржи находится в районе 2580 пунктов, считают эксперты компании "Алор брокер". "Для дальнейшего роста нужны позитивные политические драйверы. А их пока не наблюдается", - полагают в "Алор брокере". Целевым диапазоном на четверг для индекса Мосбиржи является диапазон 2500-2570 пунктов, считает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Отметим, что в ходе сессии, при сохранении давления на акции со стороны геополитического фактора, индекс Мосбиржи протестирует нижнюю границу данного коридора, которая выступает для рынка ближайшей технической поддержкой. При этом рынок продолжит движение на фоне низких объемов – в рамках короткой недели часть инвесторов заняла выжидательную позицию", - добавляет он.
11:44 06.11.2025
 
Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к снижению

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота биржи
Работа биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Работа биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга перешел к снижению, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.26 мск снижался на 0,1%, до 2544,1 пункта, а с утра индикатор максимально повышался до 2560,25 пункта.
В частности, дешевеют бумаги НЛМК (-1,1%), "Хэдхантера" (-1,1%), МТС (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%). Дорожают бумаги ЮГК (+0,7%), "Ростелекома" (+0,6%), ПИКа (+1,5%), ВТБ (+0,2%).
Линия сопротивления по индексу Мосбиржи находится в районе 2580 пунктов, считают эксперты компании "Алор брокер". "Для дальнейшего роста нужны позитивные политические драйверы. А их пока не наблюдается", - полагают в "Алор брокере".
Целевым диапазоном на четверг для индекса Мосбиржи является диапазон 2500-2570 пунктов, считает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"Отметим, что в ходе сессии, при сохранении давления на акции со стороны геополитического фактора, индекс Мосбиржи протестирует нижнюю границу данного коридора, которая выступает для рынка ближайшей технической поддержкой. При этом рынок продолжит движение на фоне низких объемов – в рамках короткой недели часть инвесторов заняла выжидательную позицию", - добавляет он.
ЭкономикаРынокАкцииТоргиБогдан ЗваричМосбиржаНЛМКМТС
 
 
