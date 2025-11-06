https://1prime.ru/20251106/aktsii-864284107.html

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению - 06.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T11:44+0300

2025-11-06T11:44+0300

2025-11-06T11:44+0300

экономика

рынок

акции

торги

богдан зварич

мосбиржа

нлмк

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863128377_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_f38b0ca25fcced269743f49d167e9eed.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.26 мск снижался на 0,1%, до 2544,1 пункта, а с утра индикатор максимально повышался до 2560,25 пункта. В частности, дешевеют бумаги НЛМК (-1,1%), "Хэдхантера" (-1,1%), МТС (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%). Дорожают бумаги ЮГК (+0,7%), "Ростелекома" (+0,6%), ПИКа (+1,5%), ВТБ (+0,2%). Линия сопротивления по индексу Мосбиржи находится в районе 2580 пунктов, считают эксперты компании "Алор брокер". "Для дальнейшего роста нужны позитивные политические драйверы. А их пока не наблюдается", - полагают в "Алор брокере". Целевым диапазоном на четверг для индекса Мосбиржи является диапазон 2500-2570 пунктов, считает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Отметим, что в ходе сессии, при сохранении давления на акции со стороны геополитического фактора, индекс Мосбиржи протестирует нижнюю границу данного коридора, которая выступает для рынка ближайшей технической поддержкой. При этом рынок продолжит движение на фоне низких объемов – в рамках короткой недели часть инвесторов заняла выжидательную позицию", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251106/zoloto-864281053.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, богдан зварич, мосбиржа, нлмк, мтс