Вкладчики решились: на какой срок сейчас кладут деньги в банк

МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Депозиты сроком до полугода остаются наиболее востребованными у россиян, а вот длительные вклады не пользуются спросом. С чем это связано, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева."Вклады сроком до полугода снова занимают более 70% совокупного спроса. Лидируют трёхмесячные депозиты — их доля в октябре достигла годового максимума и составила 33,2%. Вклады на один месяц также сохраняют популярность среди россиян — 12,4% в октябре", — пояснила она.А вот спрос на годовые депозиты снизился до 22,6%, уступив максимумам в июле–августе текущего года. Вклады сроком более года остаются "нишевым" инструментом: их доля в общем объёме спроса не превышает 7%.Среди дополнительных условий россияне чаще выбирают ежемесячную выплату процентов — такие предложения интересуют почти 34% вкладчиков. На втором месте — возможность пополнения вклада (23,6%), а замыкают тройку лидеров депозиты с капитализацией процентов (около 22% запросов).После снижения ключевой ставки на октябрьском заседании Центробанка до 16,5% банки активнее конкурируют за клиентов, предлагая акции и повышенные процентные ставки по депозитам.В преддверии новогодних праздников ожидается рост интереса к краткосрочным вкладам, позволяющим получить повышенную прибыль к концу 2025 или началу 2026 года. Это связано с тем, что к концу года банкам нужно больше ликвидности для кредитных и расчётных операций, поэтому они точечно повышают ставки, чтобы поддерживать объем пассивов, отмечает Замалеева.“Депозит на один или три месяца с повышенной ставкой может стать удобным инструментом для получения быстрой прибыли. Главное — внимательно изучить условия, чтобы избежать неожиданных комиссий и уточнить сроки досрочного снятия средств”, — советует она.А вот интерес к долгосрочным вкладам продолжит снижаться. По словам аналитика, доля вкладов на год в ноябре может опуститься до 21,5-22%, а доля всех вкладов сроком больше года не будет превышать диапазон вблизи 7%.

