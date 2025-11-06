https://1prime.ru/20251106/banki-864277874.html
Банки впервые в истории столкнулись с сокращением числа кредитных карт
Банки впервые в истории столкнулись с сокращением числа кредитных карт - 06.11.2025, ПРАЙМ
Банки впервые в истории столкнулись с сокращением числа кредитных карт
Российские банки в текущем году впервые в современной истории столкнулись с сокращением количества кредитных карт на руках у россиян, рассказали РИА Новости в... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T04:17+0300
2025-11-06T04:17+0300
2025-11-06T04:17+0300
банки
финансы
россия
олег лагуткин
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864277874.jpg?1762391864
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в текущем году впервые в современной истории столкнулись с сокращением количества кредитных карт на руках у россиян, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
Российские банки последние несколько лет ежеквартально выдавали 5-7 миллионов кредитных карт, однако к концу 2024 года на фоне роста ключевой ставки до рекордного 21% выдачи стали снижаться. В 2025 году они замедлились до чуть более трех миллионов карт за три месяца.
При этом в сентябре впервые с 2021 года было оформлено менее 1 миллиона новых кредитных карт - всего 991,3 тысячи.
Как следствие, количество кредитных карт на руках у россиян сокращается уже второй месяц подряд: в августе оно уменьшилось на 0,3%, в сентябре - уже на 0,5% по сравнению с показателем годом ранее, достигнув 96,9 миллиона.
"Снижение количества выдаваемых карт в последние два квартала приводит рынок к тому, что впервые в истории современного наблюдения происходит сокращение количества карт на руках у потребителей. Скорее всего, подобная динамика ожидает нас как минимум до конца текущего года", - прокомментировал генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, олег лагуткин, "скоринг бюро"
Банки, Финансы, РОССИЯ, Олег Лагуткин, "Скоринг бюро"
Банки впервые в истории столкнулись с сокращением числа кредитных карт
«Скоринг бюро»: в России впервые в истории сократилось число кредитных карт
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в текущем году впервые в современной истории столкнулись с сокращением количества кредитных карт на руках у россиян, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
Российские банки последние несколько лет ежеквартально выдавали 5-7 миллионов кредитных карт, однако к концу 2024 года на фоне роста ключевой ставки до рекордного 21% выдачи стали снижаться. В 2025 году они замедлились до чуть более трех миллионов карт за три месяца.
При этом в сентябре впервые с 2021 года было оформлено менее 1 миллиона новых кредитных карт - всего 991,3 тысячи.
Как следствие, количество кредитных карт на руках у россиян сокращается уже второй месяц подряд: в августе оно уменьшилось на 0,3%, в сентябре - уже на 0,5% по сравнению с показателем годом ранее, достигнув 96,9 миллиона.
"Снижение количества выдаваемых карт в последние два квартала приводит рынок к тому, что впервые в истории современного наблюдения происходит сокращение количества карт на руках у потребителей. Скорее всего, подобная динамика ожидает нас как минимум до конца текущего года", - прокомментировал генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.