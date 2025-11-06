Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки впервые в истории столкнулись с сокращением числа кредитных карт - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/banki-864277874.html
Банки впервые в истории столкнулись с сокращением числа кредитных карт
Банки впервые в истории столкнулись с сокращением числа кредитных карт - 06.11.2025, ПРАЙМ
Банки впервые в истории столкнулись с сокращением числа кредитных карт
Российские банки в текущем году впервые в современной истории столкнулись с сокращением количества кредитных карт на руках у россиян, рассказали РИА Новости в... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T04:17+0300
2025-11-06T04:17+0300
банки
финансы
россия
олег лагуткин
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864277874.jpg?1762391864
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в текущем году впервые в современной истории столкнулись с сокращением количества кредитных карт на руках у россиян, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг бюро". Российские банки последние несколько лет ежеквартально выдавали 5-7 миллионов кредитных карт, однако к концу 2024 года на фоне роста ключевой ставки до рекордного 21% выдачи стали снижаться. В 2025 году они замедлились до чуть более трех миллионов карт за три месяца. При этом в сентябре впервые с 2021 года было оформлено менее 1 миллиона новых кредитных карт - всего 991,3 тысячи. Как следствие, количество кредитных карт на руках у россиян сокращается уже второй месяц подряд: в августе оно уменьшилось на 0,3%, в сентябре - уже на 0,5% по сравнению с показателем годом ранее, достигнув 96,9 миллиона. "Снижение количества выдаваемых карт в последние два квартала приводит рынок к тому, что впервые в истории современного наблюдения происходит сокращение количества карт на руках у потребителей. Скорее всего, подобная динамика ожидает нас как минимум до конца текущего года", - прокомментировал генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, олег лагуткин, "скоринг бюро"
Банки, Финансы, РОССИЯ, Олег Лагуткин, "Скоринг бюро"
04:17 06.11.2025
 
Банки впервые в истории столкнулись с сокращением числа кредитных карт

«Скоринг бюро»: в России впервые в истории сократилось число кредитных карт

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в текущем году впервые в современной истории столкнулись с сокращением количества кредитных карт на руках у россиян, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
Российские банки последние несколько лет ежеквартально выдавали 5-7 миллионов кредитных карт, однако к концу 2024 года на фоне роста ключевой ставки до рекордного 21% выдачи стали снижаться. В 2025 году они замедлились до чуть более трех миллионов карт за три месяца.
При этом в сентябре впервые с 2021 года было оформлено менее 1 миллиона новых кредитных карт - всего 991,3 тысячи.
Как следствие, количество кредитных карт на руках у россиян сокращается уже второй месяц подряд: в августе оно уменьшилось на 0,3%, в сентябре - уже на 0,5% по сравнению с показателем годом ранее, достигнув 96,9 миллиона.
"Снижение количества выдаваемых карт в последние два квартала приводит рынок к тому, что впервые в истории современного наблюдения происходит сокращение количества карт на руках у потребителей. Скорее всего, подобная динамика ожидает нас как минимум до конца текущего года", - прокомментировал генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.
 
БанкиФинансыРОССИЯОлег Лагуткин"Скоринг бюро"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала