Биржи АТР растут после оценки PMI в Японии
Биржи АТР растут после оценки PMI в Японии - 06.11.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР растут после оценки PMI в Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром растут после выхода окончательной оценки композитного индекса деловой активности | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T07:58+0300
2025-11-06T07:58+0300
рынок
торги
индексы
япония
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром растут после выхода окончательной оценки композитного индекса деловой активности (PMI) в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,88% - до 4 004,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,91%, до 2 520,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,55%, до 26 337 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,25% - до 8 823,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,25%, до 4 054,29 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,49%, до 50 960 пунктов. Ранее в четверг была опубликована окончательная оценка композитного PMI в промышленности и сфере услуг Японии, которая показала его рост до 51,5 пункта в октябре с 51,3 пункта в сентябре, тогда как предварительная оценка составляла 50,9 пункта. При этом индекс деловой активности в сфере услуг Японии опустился в октябре лишь до 53,1 пункта с 53,3 пункта в сентябре, при предварительной оценке в 52,4 пункта.
япония
азиатско-тихоокеанский регион
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром растут после выхода окончательной оценки композитного индекса деловой активности (PMI) в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,88% - до 4 004,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,91%, до 2 520,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,55%, до 26 337 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,25% - до 8 823,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,25%, до 4 054,29 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,49%, до 50 960 пунктов.
Ранее в четверг была опубликована окончательная оценка композитного PMI в промышленности и сфере услуг Японии, которая показала его рост до 51,5 пункта в октябре с 51,3 пункта в сентябре, тогда как предварительная оценка составляла 50,9 пункта.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг Японии опустился в октябре лишь до 53,1 пункта с 53,3 пункта в сентябре, при предварительной оценке в 52,4 пункта.
 
