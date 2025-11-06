https://1prime.ru/20251106/biznes-864280245.html

Бизнес за год увеличил закупку энергосберегающих технологий на 27%

Бизнес за год увеличил закупку энергосберегающих технологий на 27%

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнес за последний год увеличил закупку энергосберегающих технологий на 27%, сильнее всего спрос вырос на датчики движения, приточно-вытяжную вентиляцию и солнечные электростанции, говорится в исследовании электронной торговой площадки "ТендерПро", которое есть у РИА Новости. "Специалисты электронной торговой площадки "ТендерПро" зафиксировали рост спроса на энергосберегающие технологии со стороны коммерческих предприятий. По подсчетам специалистов, интерес к их закупке за год в среднем вырос на 27%. Чаще всего для экономии на энергоснабжении бизнес приобретает датчики движения (спрос вырос на 54,3%), приточно-вытяжную вентиляцию (на 26,7%), солнечные электростанции (на 25,5%) и системы оборотного водоснабжения (на 16,3%)", - говорится в исследовании. Кроме этого, в текущем году спрос со стороны компаний вырос на солнечные коллекторы (на 4,6%), энергосберегающие лампы (на 3,8%) и оборудование для учета потребления (на 3,2%). Аналитики отметили, что в региональном разрезе наиболее активно энергосберегающими технологиями интересуются коммерческие предприятия из Центрального (в 29,6% случаев), Приволжского (в 19,4%), Сибирского (в 12,7%), Уральского (в 12,3%) и Южного (в 7,6%) федеральных округов. "Увеличение тарифов на электроэнергию и рост фискальной нагрузки вынуждают компании активнее закупать энергосберегающие технологии. Например, спрос на солнечные установки со стороны предприятий с начала года вырос на четверть", - отметила коммерческий директор "ТендерПро" Елена Астафьева. По ее словам, в основном тендеры на солнечные электростанции проводят владельцы коммерческой недвижимости (в 54,5% случаев), производственные компании (в 28,2%) и агропредприятия (в 9,1% случаев).

