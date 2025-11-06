Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнес за последний год увеличил закупку энергосберегающих технологий на 27%, сильнее всего спрос вырос на датчики движения, приточно-вытяжную вентиляцию и солнечные электростанции, говорится в исследовании электронной торговой площадки "ТендерПро", которое есть у РИА Новости. "Специалисты электронной торговой площадки "ТендерПро" зафиксировали рост спроса на энергосберегающие технологии со стороны коммерческих предприятий. По подсчетам специалистов, интерес к их закупке за год в среднем вырос на 27%. Чаще всего для экономии на энергоснабжении бизнес приобретает датчики движения (спрос вырос на 54,3%), приточно-вытяжную вентиляцию (на 26,7%), солнечные электростанции (на 25,5%) и системы оборотного водоснабжения (на 16,3%)", - говорится в исследовании. Кроме этого, в текущем году спрос со стороны компаний вырос на солнечные коллекторы (на 4,6%), энергосберегающие лампы (на 3,8%) и оборудование для учета потребления (на 3,2%). Аналитики отметили, что в региональном разрезе наиболее активно энергосберегающими технологиями интересуются коммерческие предприятия из Центрального (в 29,6% случаев), Приволжского (в 19,4%), Сибирского (в 12,7%), Уральского (в 12,3%) и Южного (в 7,6%) федеральных округов. "Увеличение тарифов на электроэнергию и рост фискальной нагрузки вынуждают компании активнее закупать энергосберегающие технологии. Например, спрос на солнечные установки со стороны предприятий с начала года вырос на четверть", - отметила коммерческий директор "ТендерПро" Елена Астафьева. По ее словам, в основном тендеры на солнечные электростанции проводят владельцы коммерческой недвижимости (в 54,5% случаев), производственные компании (в 28,2%) и агропредприятия (в 9,1% случаев).
07:30 06.11.2025
 
Бизнес за год увеличил закупку энергосберегающих технологий на 27%

«ТендерПро»: бизнес за год увеличил закупку энергосберегающих технологий на 27%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнес за последний год увеличил закупку энергосберегающих технологий на 27%, сильнее всего спрос вырос на датчики движения, приточно-вытяжную вентиляцию и солнечные электростанции, говорится в исследовании электронной торговой площадки "ТендерПро", которое есть у РИА Новости.
"Специалисты электронной торговой площадки "ТендерПро" зафиксировали рост спроса на энергосберегающие технологии со стороны коммерческих предприятий. По подсчетам специалистов, интерес к их закупке за год в среднем вырос на 27%. Чаще всего для экономии на энергоснабжении бизнес приобретает датчики движения (спрос вырос на 54,3%), приточно-вытяжную вентиляцию (на 26,7%), солнечные электростанции (на 25,5%) и системы оборотного водоснабжения (на 16,3%)", - говорится в исследовании.
Кроме этого, в текущем году спрос со стороны компаний вырос на солнечные коллекторы (на 4,6%), энергосберегающие лампы (на 3,8%) и оборудование для учета потребления (на 3,2%).
Аналитики отметили, что в региональном разрезе наиболее активно энергосберегающими технологиями интересуются коммерческие предприятия из Центрального (в 29,6% случаев), Приволжского (в 19,4%), Сибирского (в 12,7%), Уральского (в 12,3%) и Южного (в 7,6%) федеральных округов.
"Увеличение тарифов на электроэнергию и рост фискальной нагрузки вынуждают компании активнее закупать энергосберегающие технологии. Например, спрос на солнечные установки со стороны предприятий с начала года вырос на четверть", - отметила коммерческий директор "ТендерПро" Елена Астафьева.
По ее словам, в основном тендеры на солнечные электростанции проводят владельцы коммерческой недвижимости (в 54,5% случаев), производственные компании (в 28,2%) и агропредприятия (в 9,1% случаев).
 
