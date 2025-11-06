https://1prime.ru/20251106/biznes-864288194.html
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества после развода. "Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция", - написала Ким в своем Telegram-канале.
