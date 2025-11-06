Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества - 06.11.2025
https://1prime.ru/20251106/biznes-864288194.html
Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества после развода. | 06.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества после развода. "Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция", - написала Ким в своем Telegram-канале.
Бизнес, Wildberries
14:53 06.11.2025
 
Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества

Глава RWB Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества после развода

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Татьяна Ким на ПМЭФ-2025
Татьяна Ким на ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества после развода.
"Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция", - написала Ким в своем Telegram-канале.
