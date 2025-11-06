Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим мировым валютам в четверг утром, участники рынка продолжают оценивать статистические данные по макроэкономике США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1507 доллара с 1,1492 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 153,87 иены со 154,12 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16% - до 99,9 пункта. "Торги оказались немного более чувствительны к увеличению склонности к рыночному риску", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Национального банка Австралии Родриго Катрила (Rodrigo Catril) в контексте вышедшей накануне статистики. Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре вырос сильнее ожиданий - до 52,4% с уровня сентября в 50%. Также в среду была опубликована статистика по занятости в стране. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, в то время как ожидался рост показателя на 25 тысяч.
08:57 06.11.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам на макроэкономической статистике из США

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим мировым валютам в четверг утром, участники рынка продолжают оценивать статистические данные по макроэкономике США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1507 доллара с 1,1492 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 153,87 иены со 154,12 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,16% - до 99,9 пункта.
"Торги оказались немного более чувствительны к увеличению склонности к рыночному риску", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Национального банка Австралии Родриго Катрила (Rodrigo Catril) в контексте вышедшей накануне статистики.
Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре вырос сильнее ожиданий - до 52,4% с уровня сентября в 50%.
Также в среду была опубликована статистика по занятости в стране. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, в то время как ожидался рост показателя на 25 тысяч.
 
