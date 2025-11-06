Акции Snap дорожают на постмаркете более чем

https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864287203.html

2025-11-06T14:23+0300

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции компании Snap Inc. (развивает соцсеть Snapchat) дорожают на постмаркете (после основных торгов на бирже) более чем на 18% после публикации её финансового отчета, свидетельствуют данные торгов. Акции Snap дорожают на постмаркете на 18,36%, до 8,64 доллара за акцию. В среду бумаги компании подешевели на 2,28%, до 7,3 доллара. Квартальная выручка компании поднялась на 9,8% в годовом выражении, до 1,507 миллиарда долларов, что также оказалось выше ожидаемых 1,49 миллиарда. А чистый убыток в третьем квартале снизился на 32,4% в годовом выражении, до 103,541 миллиона долларов. По итогам квартала разводненный убыток компании на акцию снизился до 0,06 доллара с 0,09 доллара годом ранее, аналитики ожидали убытка на акцию в 0,12 доллара. Число ежедневных активных пользователей (DAU) выросло на 7,7% за год, до 477 миллионов, также сообщает компания. Показатель оказался выше прогноза в 476,3 миллиона. Snap также прогнозирует в наступившем четвертом квартале выручку в 1,68-1,71 миллиарда долларов, что на 8-10% выше в годовом выражении, аналитики ожидали прогноза в 1,69 миллиарда. Компания Snap была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в калифорнийской Санта-Монике. Компания занимается разработкой мобильного приложения Snapchat. Число сотрудников с полной занятостью по состоянию на конец сентября составило 5 194 человека.

