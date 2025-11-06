https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864287587.html

Платформа трансграничных платежей A7 предложит клиентам "золотой" вексель

Платформа трансграничных платежей A7 предложит клиентам "золотой" вексель - 06.11.2025

Платформа трансграничных платежей A7 предложит клиентам "золотой" вексель

Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, предложит клиентам - юридическим лицам вексель для внешнеэкономической деятельности, который... | 06.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, предложит клиентам - юридическим лицам вексель для внешнеэкономической деятельности, который обеспечен золотом, говорится в сообщении компании. "Вексель подходит для расчетов с иностранными контрагентами. Его можно использовать для оплаты контрактов в любой удобной валюте", - говорится в сообщении. Также вексель подходит для оплаты сделок золотом. Уточняется, что доходность инструмента составляет 10% годовых независимо от валюты номинала векселя. Проценты будут начисляться ежемесячно со дня покупки, а выплачиваться при погашении. А7 - российская платформа международных платежей, специализирующаяся на трансграничных переводах для бизнеса.

