Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Платформа трансграничных платежей A7 предложит клиентам "золотой" вексель - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864287587.html
Платформа трансграничных платежей A7 предложит клиентам "золотой" вексель
Платформа трансграничных платежей A7 предложит клиентам "золотой" вексель - 06.11.2025, ПРАЙМ
Платформа трансграничных платежей A7 предложит клиентам "золотой" вексель
Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, предложит клиентам - юридическим лицам вексель для внешнеэкономической деятельности, который... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T14:49+0300
2025-11-06T14:49+0300
финансы
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718240_0:70:3393:1979_1920x0_80_0_0_91297c0550b08e0475d7296130b90e04.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, предложит клиентам - юридическим лицам вексель для внешнеэкономической деятельности, который обеспечен золотом, говорится в сообщении компании. "Вексель подходит для расчетов с иностранными контрагентами. Его можно использовать для оплаты контрактов в любой удобной валюте", - говорится в сообщении. Также вексель подходит для оплаты сделок золотом. Уточняется, что доходность инструмента составляет 10% годовых независимо от валюты номинала векселя. Проценты будут начисляться ежемесячно со дня покупки, а выплачиваться при погашении. А7 - российская платформа международных платежей, специализирующаяся на трансграничных переводах для бизнеса.
https://1prime.ru/20251105/rossiya-864262806.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718240_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_eb89f9c3960cba2a19005361535b84f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, псб
Финансы, ПСБ
14:49 06.11.2025
 
Платформа трансграничных платежей A7 предложит клиентам "золотой" вексель

Платформа трансграничных платежей A7 предложит юрлицам обеспеченный золотом вексель

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
"ПСБ-Банк". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, предложит клиентам - юридическим лицам вексель для внешнеэкономической деятельности, который обеспечен золотом, говорится в сообщении компании.
"Вексель подходит для расчетов с иностранными контрагентами. Его можно использовать для оплаты контрактов в любой удобной валюте", - говорится в сообщении.
Также вексель подходит для оплаты сделок золотом.
Уточняется, что доходность инструмента составляет 10% годовых независимо от валюты номинала векселя. Проценты будут начисляться ежемесячно со дня покупки, а выплачиваться при погашении.
А7 - российская платформа международных платежей, специализирующаяся на трансграничных переводах для бизнеса.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
ЦБ выдал лицензию "Ozon Банку" на осуществление дилерской деятельности
Вчера, 19:40
 
ФинансыПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала