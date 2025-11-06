Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции Duolingo падают на фоне слабого финотчета
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции компании Duolingo, владеющей одноименным мобильным приложением и сайтом для изучения языков, падают в цене на постторгах на 25% после публикации финотчета со слабым прогнозом, свидетельствуют данные торгов. Акции Duolingo дешевеют на постмаркете на 24,71%, до 195,78 доллара за акцию. В среду бумаги компании подешевели на 0,77%, до 260,02 доллара. В частности, компания ожидает в четвертом квартале показатель бронирований, который включает подписки пользователей, в объеме 329,5-335,5 миллиона долларов, что представляет собой годовой рост на 21,3-23,5%, в то время как как средняя оценка составляла 344,1 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию в третьем квартале при этом подскочила до 5,95 доллара с 0,49 доллара годом ранее, прогноз предполагал прибыль в 0,76 доллара. Выручка выросла в 1,4 раза в годовом выражении, до 271,713 миллиона долларов при прогнозе в 260,32 миллиона. Чистая прибыль подскочила в 12,5 раза в годовом выражении, до 292,195 миллиона долларов, с 23,36 миллиона долларов в третьем квартале 2024 года. Duolingo - сервис, работающий в виде мобильного приложения и веб-версии, предлагает более 200 курсов по изучению более 40 различных языков. Компания провела IPO в 2021 году.
15:10 06.11.2025
 
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции компании Duolingo, владеющей одноименным мобильным приложением и сайтом для изучения языков, падают в цене на постторгах на 25% после публикации финотчета со слабым прогнозом, свидетельствуют данные торгов.
Акции Duolingo дешевеют на постмаркете на 24,71%, до 195,78 доллара за акцию. В среду бумаги компании подешевели на 0,77%, до 260,02 доллара.
В частности, компания ожидает в четвертом квартале показатель бронирований, который включает подписки пользователей, в объеме 329,5-335,5 миллиона долларов, что представляет собой годовой рост на 21,3-23,5%, в то время как как средняя оценка составляла 344,1 миллиона долларов.
Разводненная прибыль на акцию в третьем квартале при этом подскочила до 5,95 доллара с 0,49 доллара годом ранее, прогноз предполагал прибыль в 0,76 доллара. Выручка выросла в 1,4 раза в годовом выражении, до 271,713 миллиона долларов при прогнозе в 260,32 миллиона. Чистая прибыль подскочила в 12,5 раза в годовом выражении, до 292,195 миллиона долларов, с 23,36 миллиона долларов в третьем квартале 2024 года.
Duolingo - сервис, работающий в виде мобильного приложения и веб-версии, предлагает более 200 курсов по изучению более 40 различных языков. Компания провела IPO в 2021 году.
Акции Snap дорожают на постмаркете
Акции Snap дорожают на постмаркете
