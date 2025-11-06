https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864288963.html
ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне четырех процентов
ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне четырех процентов
06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам ноябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На своем заседании, завершившемся 5 ноября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 5 против 4 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%", - говорится в сообщении. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
великобритания
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам ноябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"На своем заседании, завершившемся 5 ноября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 5 против 4 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%", - говорится в сообщении.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
