ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне четырех процентов
ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне четырех процентов - 06.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне четырех процентов
Центробанк Великобритании по итогам ноябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. | 06.11.2025, ПРАЙМ
банки
финансы
великобритания
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83645/20/836452027_0:147:3071:1874_1920x0_80_0_0_54f75336de572a950a55348b4dda2558.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам ноябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На своем заседании, завершившемся 5 ноября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 5 против 4 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%", - говорится в сообщении. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
великобритания
банки, финансы, великобритания, мировая экономика
Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Мировая экономика
15:15 06.11.2025
 
ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне четырех процентов

ЦБ Великобритании 5 ноября сохранил учетную ставку на уровне четырех процентов

10 Даунинг-стрит - официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне.
10 Даунинг-стрит - официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне. - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам ноябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"На своем заседании, завершившемся 5 ноября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 5 против 4 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%", - говорится в сообщении.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
БанкиФинансыВЕЛИКОБРИТАНИЯМировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала