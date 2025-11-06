https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864288963.html

ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне четырех процентов

ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне четырех процентов - 06.11.2025, ПРАЙМ

ЦБ Великобритании сохранил учетную ставку на уровне четырех процентов

Центробанк Великобритании по итогам ноябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T15:15+0300

2025-11-06T15:15+0300

2025-11-06T15:15+0300

банки

финансы

великобритания

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83645/20/836452027_0:147:3071:1874_1920x0_80_0_0_54f75336de572a950a55348b4dda2558.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам ноябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На своем заседании, завершившемся 5 ноября 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов 5 против 4 проголосовал за сохранение ставки на уровне 4%", - говорится в сообщении. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

https://1prime.ru/20251102/usa-864162543.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, великобритания, мировая экономика