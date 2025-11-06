Курс юаня снижается, сокращая дневную волатильность

https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864289910.html

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг немного снижается, сокращая дневную волатильность, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.26 мск снижался на 3 копейки (-0,3%), до 11,36 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,32-11,43 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,34 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,16 против 7,121 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,95 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже после ощутимого роста к рублю в среду перешел к менее волатильным колебаниям. Курс китайской валюты после краткосрочных утренних попыток продолжить рост по отношению к рублю перешел к снижению. "Поддержку национальной валюте РФ продолжает оказывать жесткая денежно-кредитная политика регулятора. Ключевая ставка - на уровне 16,5% годовых. Высокие рублевые доходности стимулируют приток средств в депозиты и сдерживают спекулятивный спрос на валюту", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет всего +0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,16% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.29 мск повышалась на 0,5%, до 63,8 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,3%, до 99,9 пункта. Участники рынка обратили внимание на оценки Минфина РФ о том, что ведомство сократит продажу валюты и золота по бюджетному правилу: с 10 ноября по 4 декабря направит на эти цели 2,7 миллиарда рублей, по 0,1 миллиарда рублей в день. В период с 7 октября по 7 ноября Минфин направляет на продажу валюты и золота 13,9 миллиарда рублей, по 0,6 миллиарда рублей в день. С учетом регулярных продаж Центробанком валюты во втором полугодии на 8,94 миллиарда рублей в день, продажи сокращаются на 0,5 миллиарда рублей в день – до 9,04 миллиарда. Прогнозы Таким образом, поддержка со стороны фактора валютных операций на рынке для рубля немного ослабевает - продажи юаней сокращаются, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "На курс рубля продолжит оказывать динамика нефтяных цен и логистических издержек, которые увеличиваются в связи с ужесточением санкций, а также выплаты компаниям и возможное предновогоднее увеличение импорта. До конца месяца прогнозируем курс доллара в пределах 79–83 рублей, предполагаем, что в основном он будет колебаться в коридоре 81–82 рубля, а на последней неделе ноября под влиянием налогового периода может уходить к 79–80 рублям", - добавляет он. Силаев из УК "Альфа-Капитал" в краткосрочном плане ожидает сохранение текущих курсовых уровней с умеренной волатильностью: в диапазоне 79-84 рубля за доллар. "До конца года вероятно постепенное ослабление рубля под влиянием сезонного роста импорта, санкционного давления и возможного развития событий вокруг темы контроля над вооружениями. При отсутствии резких негативных сценариев американская валюта может достичь отметки 85-88 рублей в декабре", - добавляет он.

