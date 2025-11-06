https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864290166.html
Мишустин положительно оценил экономические отношения России и Китая
Мишустин положительно оценил экономические отношения России и Китая - 06.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин положительно оценил экономические отношения России и Китая
Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T15:46+0300
2025-11-06T15:46+0300
2025-11-06T15:57+0300
россия
китай
михаил мишустин
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Как отмечал президент, российско-китайские экономические отношения вышли на небывало высокий уровень", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
https://1prime.ru/20251029/siluanov-864035014.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин, рф
РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин, РФ
Мишустин положительно оценил экономические отношения России и Китая
Мишустин: экономические отношения России и КНР вышли на небывало высокий уровень