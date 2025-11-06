https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864290166.html

Мишустин положительно оценил экономические отношения России и Китая

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Как отмечал президент, российско-китайские экономические отношения вышли на небывало высокий уровень", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

