Укрепление рубля с начала года отразилось в ценах, заявил ЦБ - 06.11.2025
Укрепление рубля с начала года отразилось в ценах, заявил ЦБ
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось в ценах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Укрепление рубля с начала года в основном уже отразилось в ценах. Было отмечено, что компании в свои бизнес-планы закладывают более слабый курс, чем его текущие уровни. Поэтому при отсутствии значимых внешних шоков динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы", - говорится в документе. Юань начал 2025 год у отметки 13,80 рубля, доллар – около 104 рублей. На 6 ноября китайская валюта на Мосбирже находится вблизи уровня в 11,4 рубля, внебиржевой курс доллара - чуть выше 81 рубля.
Укрепление рубля с начала года отразилось в ценах, заявил ЦБ

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось в ценах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"Укрепление рубля с начала года в основном уже отразилось в ценах. Было отмечено, что компании в свои бизнес-планы закладывают более слабый курс, чем его текущие уровни. Поэтому при отсутствии значимых внешних шоков динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы", - говорится в документе.
Юань начал 2025 год у отметки 13,80 рубля, доллар – около 104 рублей. На 6 ноября китайская валюта на Мосбирже находится вблизи уровня в 11,4 рубля, внебиржевой курс доллара - чуть выше 81 рубля.
Чаты
Заголовок открываемого материала