https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864291675.html
Укрепление рубля с начала года отразилось в ценах, заявил ЦБ
Укрепление рубля с начала года отразилось в ценах, заявил ЦБ - 06.11.2025, ПРАЙМ
Укрепление рубля с начала года отразилось в ценах, заявил ЦБ
Укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось в ценах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:22+0300
2025-11-06T16:22+0300
2025-11-06T16:22+0300
рынок
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось в ценах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Укрепление рубля с начала года в основном уже отразилось в ценах. Было отмечено, что компании в свои бизнес-планы закладывают более слабый курс, чем его текущие уровни. Поэтому при отсутствии значимых внешних шоков динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы", - говорится в документе. Юань начал 2025 год у отметки 13,80 рубля, доллар – около 104 рублей. На 6 ноября китайская валюта на Мосбирже находится вблизи уровня в 11,4 рубля, внебиржевой курс доллара - чуть выше 81 рубля.
https://1prime.ru/20251106/tsb-864291255.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, рф
Укрепление рубля с начала года отразилось в ценах, заявил ЦБ
ЦБ: укрепление рубля с начала года уже отразилось в ценах
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось в ценах, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"Укрепление рубля с начала года в основном уже отразилось в ценах. Было отмечено, что компании в свои бизнес-планы закладывают более слабый курс, чем его текущие уровни. Поэтому при отсутствии значимых внешних шоков динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы", - говорится в документе.
Юань начал 2025 год у отметки 13,80 рубля, доллар – около 104 рублей. На 6 ноября китайская валюта на Мосбирже находится вблизи уровня в 11,4 рубля, внебиржевой курс доллара - чуть выше 81 рубля.
ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний