https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864291883.html

Минфин предложил ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц

Минфин предложил ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц - 06.11.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц

Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T16:24+0300

2025-11-06T16:24+0300

2025-11-06T16:24+0300

финансы

рф

антон силуанов

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. "Поправками предлагаются льготы для граждан", - сказал министр, представляя на заседании проект налоговых поправок, подготовленных правительством в рамках бюджетного пакета. "В рамках этого блока предлагается освободить от НДФЛ доходы участников программы "Земский тренер" в виде единовременной компенсационной льготы", - сообщил он. Кроме того, по его словам, для единообразного подхода предлагается не облагать НДФЛ доходы по банковским депозитам индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками специальных налоговых режимов, в частности, единого сельхозналога или упрощенной системы налогообложения. Кроме того, поправками предлагается ввести льготу по транспортному налогу для героев России. "Также в поправках учтено освобождение физических лиц от уплаты земельного налога, налога на имущество по объектам, расположенным на территории, где введены режимы чрезвычайного положения, режимы КТО, предусматривающие временное отселение жителей", - рассказал Силуанов. Причем эта норма вводится ретроспективно с 2024 года.

https://1prime.ru/20251106/tsb-864291255.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, антон силуанов, минфин