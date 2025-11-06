Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц - 06.11.2025
Минфин предложил ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц
Минфин предложил ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц - 06.11.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц
Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:24+0300
2025-11-06T16:24+0300
финансы
рф
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. "Поправками предлагаются льготы для граждан", - сказал министр, представляя на заседании проект налоговых поправок, подготовленных правительством в рамках бюджетного пакета. "В рамках этого блока предлагается освободить от НДФЛ доходы участников программы "Земский тренер" в виде единовременной компенсационной льготы", - сообщил он. Кроме того, по его словам, для единообразного подхода предлагается не облагать НДФЛ доходы по банковским депозитам индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками специальных налоговых режимов, в частности, единого сельхозналога или упрощенной системы налогообложения. Кроме того, поправками предлагается ввести льготу по транспортному налогу для героев России. "Также в поправках учтено освобождение физических лиц от уплаты земельного налога, налога на имущество по объектам, расположенным на территории, где введены режимы чрезвычайного положения, режимы КТО, предусматривающие временное отселение жителей", - рассказал Силуанов. Причем эта норма вводится ретроспективно с 2024 года.
рф
финансы, рф, антон силуанов, минфин
Финансы, РФ, Антон Силуанов, Минфин
16:24 06.11.2025
 
Минфин предложил ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц

Силуанов: Минфин предлагает льготы для некоторых категорий физлиц

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Минфин РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Поправками предлагаются льготы для граждан", - сказал министр, представляя на заседании проект налоговых поправок, подготовленных правительством в рамках бюджетного пакета.
"В рамках этого блока предлагается освободить от НДФЛ доходы участников программы "Земский тренер" в виде единовременной компенсационной льготы", - сообщил он.
Кроме того, по его словам, для единообразного подхода предлагается не облагать НДФЛ доходы по банковским депозитам индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками специальных налоговых режимов, в частности, единого сельхозналога или упрощенной системы налогообложения.
Кроме того, поправками предлагается ввести льготу по транспортному налогу для героев России.
"Также в поправках учтено освобождение физических лиц от уплаты земельного налога, налога на имущество по объектам, расположенным на территории, где введены режимы чрезвычайного положения, режимы КТО, предусматривающие временное отселение жителей", - рассказал Силуанов. Причем эта норма вводится ретроспективно с 2024 года.
ФинансыРФАнтон СилуановМинфин
 
 
