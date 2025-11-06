https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864291883.html
Минфин предложил ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ в рамках поправок ко второму чтению бюджетного пакета предлагает ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. "Поправками предлагаются льготы для граждан", - сказал министр, представляя на заседании проект налоговых поправок, подготовленных правительством в рамках бюджетного пакета. "В рамках этого блока предлагается освободить от НДФЛ доходы участников программы "Земский тренер" в виде единовременной компенсационной льготы", - сообщил он. Кроме того, по его словам, для единообразного подхода предлагается не облагать НДФЛ доходы по банковским депозитам индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками специальных налоговых режимов, в частности, единого сельхозналога или упрощенной системы налогообложения. Кроме того, поправками предлагается ввести льготу по транспортному налогу для героев России. "Также в поправках учтено освобождение физических лиц от уплаты земельного налога, налога на имущество по объектам, расположенным на территории, где введены режимы чрезвычайного положения, режимы КТО, предусматривающие временное отселение жителей", - рассказал Силуанов. Причем эта норма вводится ретроспективно с 2024 года.
