ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале - 06.11.2025
ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале
ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале - 06.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале
Оперативные данные указывают на замедление роста ВВП России в годовом выражении в третьем квартале 2025 года до 0,4%, и в четвертом квартале оно продолжится
2025-11-06T16:27+0300
2025-11-06T16:27+0300
россия
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на замедление роста ВВП России в годовом выражении в третьем квартале 2025 года до 0,4%, и в четвертом квартале оно продолжится, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России. "Оперативные данные указывают на то, что рост ВВП в годовом выражении в третьем квартале 2025 года замедлится до 0,4%, что ниже июльского прогноза (1,6%). В четвертом квартале 2025 года, в том числе ввиду эффекта высокой базы четвертого квартала 2024 года, когда произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики, годовой темп роста ВВП ожидается в диапазоне (-0,5)-0,5%", - говорится в документе ЦБ. Отмечается, что в результате по итогам 2025 года темп роста ВВП составит 0,5-1,0%. В 2026 году темп роста ВВП прогнозируется также в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса. По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в третьем квартале на 0,6% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев 2025 года - на 1%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП Россиив в нынешне году на 1%, в 2026 году - на 1,3%, а в 2027 году - на 2,8%.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
1920
1920
true
россия, финансы, банк россия
РОССИЯ, Финансы, банк Россия
16:27 06.11.2025
 
ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале

ЦБ спрогнозировал замедление роста ВВП России в III квартале до 0,4%

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на замедление роста ВВП России в годовом выражении в третьем квартале 2025 года до 0,4%, и в четвертом квартале оно продолжится, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России.
"Оперативные данные указывают на то, что рост ВВП в годовом выражении в третьем квартале 2025 года замедлится до 0,4%, что ниже июльского прогноза (1,6%). В четвертом квартале 2025 года, в том числе ввиду эффекта высокой базы четвертого квартала 2024 года, когда произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики, годовой темп роста ВВП ожидается в диапазоне (-0,5)-0,5%", - говорится в документе ЦБ.
Отмечается, что в результате по итогам 2025 года темп роста ВВП составит 0,5-1,0%. В 2026 году темп роста ВВП прогнозируется также в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса.
По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в третьем квартале на 0,6% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев 2025 года - на 1%.
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП Россиив в нынешне году на 1%, в 2026 году - на 1,3%, а в 2027 году - на 2,8%.
