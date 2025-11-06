https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864292073.html

ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале

06.11.2025

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на замедление роста ВВП России в годовом выражении в третьем квартале 2025 года до 0,4%, и в четвертом квартале оно продолжится, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России. "Оперативные данные указывают на то, что рост ВВП в годовом выражении в третьем квартале 2025 года замедлится до 0,4%, что ниже июльского прогноза (1,6%). В четвертом квартале 2025 года, в том числе ввиду эффекта высокой базы четвертого квартала 2024 года, когда произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики, годовой темп роста ВВП ожидается в диапазоне (-0,5)-0,5%", - говорится в документе ЦБ. Отмечается, что в результате по итогам 2025 года темп роста ВВП составит 0,5-1,0%. В 2026 году темп роста ВВП прогнозируется также в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса. По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в третьем квартале на 0,6% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев 2025 года - на 1%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП Россиив в нынешне году на 1%, в 2026 году - на 1,3%, а в 2027 году - на 2,8%.

