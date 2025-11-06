https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864292073.html
ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале
ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале - 06.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале
Оперативные данные указывают на замедление роста ВВП России в годовом выражении в третьем квартале 2025 года до 0,4%, и в четвертом квартале оно продолжится,... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:27+0300
2025-11-06T16:27+0300
2025-11-06T16:27+0300
россия
финансы
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на замедление роста ВВП России в годовом выражении в третьем квартале 2025 года до 0,4%, и в четвертом квартале оно продолжится, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России. "Оперативные данные указывают на то, что рост ВВП в годовом выражении в третьем квартале 2025 года замедлится до 0,4%, что ниже июльского прогноза (1,6%). В четвертом квартале 2025 года, в том числе ввиду эффекта высокой базы четвертого квартала 2024 года, когда произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики, годовой темп роста ВВП ожидается в диапазоне (-0,5)-0,5%", - говорится в документе ЦБ. Отмечается, что в результате по итогам 2025 года темп роста ВВП составит 0,5-1,0%. В 2026 году темп роста ВВП прогнозируется также в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса. По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в третьем квартале на 0,6% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев 2025 года - на 1%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП Россиив в нынешне году на 1%, в 2026 году - на 1,3%, а в 2027 году - на 2,8%.
https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864291883.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, банк россия
РОССИЯ, Финансы, банк Россия
ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в третьем квартале
ЦБ спрогнозировал замедление роста ВВП России в III квартале до 0,4%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Оперативные данные указывают на замедление роста ВВП России в годовом выражении в третьем квартале 2025 года до 0,4%, и в четвертом квартале оно продолжится, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России.
"Оперативные данные указывают на то, что рост ВВП в годовом выражении в третьем квартале 2025 года замедлится до 0,4%, что ниже июльского прогноза (1,6%). В четвертом квартале 2025 года, в том числе ввиду эффекта высокой базы четвертого квартала 2024 года, когда произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях экономики, годовой темп роста ВВП ожидается в диапазоне (-0,5)-0,5%", - говорится в документе ЦБ.
Отмечается, что в результате по итогам 2025 года темп роста ВВП составит 0,5-1,0%. В 2026 году темп роста ВВП прогнозируется также в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса.
По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в третьем квартале на 0,6% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев 2025 года - на 1%.
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП Россиив в нынешне году на 1%, в 2026 году - на 1,3%, а в 2027 году - на 2,8%.
Минфин предложил ряд налоговых льгот для некоторых категорий физлиц