Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды

2025-11-06T17:52+0300
2025-11-06T17:52+0300
2025-11-06T17:52+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года, сообщила компания. "На заседании, состоявшемся 6 ноября 2025 года, совет директоров рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года", - говорится в сообщении. В конце октября "Суал", крупнейший миноритарный акционер "Русала", направил письмо-требование о созыве внеочередного собрания акционеров "Русала" для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев текущего года. Оно было назначено на 3 декабря. В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Дивидендная политика "Русала" предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore. Чистая прибыль по МСФО по итогам 2024 года выросла в 2,8 раза, до 803 миллионов долларов.
