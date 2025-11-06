https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864296577.html

Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года, сообщила компания. | 06.11.2025

китай

олег дерипаска

виктор вексельберг

русал

glencore

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года, сообщила компания. "На заседании, состоявшемся 6 ноября 2025 года, совет директоров рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года", - говорится в сообщении. В конце октября "Суал", крупнейший миноритарный акционер "Русала", направил письмо-требование о созыве внеочередного собрания акционеров "Русала" для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев текущего года. Оно было назначено на 3 декабря. В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Дивидендная политика "Русала" предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore. Чистая прибыль по МСФО по итогам 2024 года выросла в 2,8 раза, до 803 миллионов долларов.

китай

китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, glencore