Европейские фондовые индексы закрылись в минусе - 06.11.2025
Европейские фондовые индексы закрылись в минусе
Европейские фондовые индексы закрылись в минусе
рынок
индексы
финансы
европа
германия
банк англии
dax
nasdaq
nasdaq composite
мировая экономика
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе после оглашения решений по итогам заседания Банка Англии, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,42% - до 9 735,78 пункта, французский CAC 40 - на 1,36%, до 7 964,77 пункта, немецкий DAX - на 1,31%, до 23 734,02 пункта. По итогам ноябрьского заседания британский центробанк сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Отмечается, что комитет по монетарной политике Банка Англии большинством голосов (5 против 4) проголосовал за сохранение ставки. Регулятор также указывает, что связанный с большей устойчивостью инфляции риск стал менее выраженным в последнее время, а риск для среднесрочной инфляции, связанный со снижением спроса - более очевидным, так что в целом риски теперь более сбалансированы. В четверг также были опубликованы данные о промышленном производстве в Германии. Показатель в сентябре вырос слабее ожиданий в месячном выражении - на 1,3%. Определенное давление на европейские индексы также могли оказать новости о расследовании в отношении оператора Франкфуртской биржи и Nasdaq. Еврокомиссия заявила, что начала антимонопольное расследование возможного сговора при листинге, торговле и клиринге производных финансовых инструментов.
Новости
рынок, индексы, финансы, европа, германия, банк англии, dax, nasdaq, nasdaq composite, мировая экономика
Рынок, Индексы, Финансы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Банк Англии, DAX, NASDAQ, Nasdaq Composite, Мировая экономика
21:58 06.11.2025
 
Европейские фондовые индексы закрылись в минусе

Фондовые индексы Европы снизились после публикации решений Банка Англии

Биржи Европы
Биржи Европы
Биржи Европы . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе после оглашения решений по итогам заседания Банка Англии, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,42% - до 9 735,78 пункта, французский CAC 40 - на 1,36%, до 7 964,77 пункта, немецкий DAX - на 1,31%, до 23 734,02 пункта.
По итогам ноябрьского заседания британский центробанк сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Отмечается, что комитет по монетарной политике Банка Англии большинством голосов (5 против 4) проголосовал за сохранение ставки.
Регулятор также указывает, что связанный с большей устойчивостью инфляции риск стал менее выраженным в последнее время, а риск для среднесрочной инфляции, связанный со снижением спроса - более очевидным, так что в целом риски теперь более сбалансированы.
В четверг также были опубликованы данные о промышленном производстве в Германии. Показатель в сентябре вырос слабее ожиданий в месячном выражении - на 1,3%.
Определенное давление на европейские индексы также могли оказать новости о расследовании в отношении оператора Франкфуртской биржи и Nasdaq. Еврокомиссия заявила, что начала антимонопольное расследование возможного сговора при листинге, торговле и клиринге производных финансовых инструментов.
