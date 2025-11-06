https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864301256.html
Европейские фондовые индексы закрылись в минусе
Европейские фондовые индексы закрылись в минусе - 06.11.2025, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы закрылись в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе после оглашения решений по итогам заседания Банка Англии, следует из данных торгов. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T21:58+0300
2025-11-06T21:58+0300
2025-11-06T21:58+0300
рынок
индексы
финансы
европа
германия
банк англии
dax
nasdaq
nasdaq composite
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/08/757260843_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_7aa79711a91d0856153d78a230c01ccf.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе после оглашения решений по итогам заседания Банка Англии, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,42% - до 9 735,78 пункта, французский CAC 40 - на 1,36%, до 7 964,77 пункта, немецкий DAX - на 1,31%, до 23 734,02 пункта. По итогам ноябрьского заседания британский центробанк сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Отмечается, что комитет по монетарной политике Банка Англии большинством голосов (5 против 4) проголосовал за сохранение ставки. Регулятор также указывает, что связанный с большей устойчивостью инфляции риск стал менее выраженным в последнее время, а риск для среднесрочной инфляции, связанный со снижением спроса - более очевидным, так что в целом риски теперь более сбалансированы. В четверг также были опубликованы данные о промышленном производстве в Германии. Показатель в сентябре вырос слабее ожиданий в месячном выражении - на 1,3%. Определенное давление на европейские индексы также могли оказать новости о расследовании в отношении оператора Франкфуртской биржи и Nasdaq. Еврокомиссия заявила, что начала антимонопольное расследование возможного сговора при листинге, торговле и клиринге производных финансовых инструментов.
https://1prime.ru/20250619/evrosoyuz-858691344.html
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/08/757260843_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_05dd1d904af7c278f99deccb1ac11b97.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, финансы, европа, германия, банк англии, dax, nasdaq, nasdaq composite, мировая экономика
Рынок, Индексы, Финансы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Банк Англии, DAX, NASDAQ, Nasdaq Composite, Мировая экономика
Европейские фондовые индексы закрылись в минусе
Фондовые индексы Европы снизились после публикации решений Банка Англии