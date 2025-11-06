Европейские фондовые индексы закрылись в минусе

https://1prime.ru/20251106/ekonomika-864301256.html

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе после оглашения решений по итогам заседания Банка Англии, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,42% - до 9 735,78 пункта, французский CAC 40 - на 1,36%, до 7 964,77 пункта, немецкий DAX - на 1,31%, до 23 734,02 пункта. По итогам ноябрьского заседания британский центробанк сохранил учетную ставку на уровне в 4% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Отмечается, что комитет по монетарной политике Банка Англии большинством голосов (5 против 4) проголосовал за сохранение ставки. Регулятор также указывает, что связанный с большей устойчивостью инфляции риск стал менее выраженным в последнее время, а риск для среднесрочной инфляции, связанный со снижением спроса - более очевидным, так что в целом риски теперь более сбалансированы. В четверг также были опубликованы данные о промышленном производстве в Германии. Показатель в сентябре вырос слабее ожиданий в месячном выражении - на 1,3%. Определенное давление на европейские индексы также могли оказать новости о расследовании в отношении оператора Франкфуртской биржи и Nasdaq. Еврокомиссия заявила, что начала антимонопольное расследование возможного сговора при листинге, торговле и клиринге производных финансовых инструментов.

